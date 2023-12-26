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Atatürk Üniversitesi'nde Mali Mevzuat Eğitimleri Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunulan ve kabul edilen proje kapsamında gerçekleştirilen güncel mali mevzuat eğitimleri tamamlandı. Eğitimlere 196 personel katıldı ve katılımcılara çeşitli konularda eğitimler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Atatürk Üniversitesi\'nde Mali Mevzuat Eğitimleri Tamamlandı
26.12.2023 - 16:19,
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Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) sunulan ve kabul edilen "Güncel Mali Mevzuat Eğitimleri ile Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi" konulu proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu ve Mavi Salonda gerçekleştirilen eğitimlere; TRA1 Düzey 2 Bölgesinde yer alan Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin mali iş ve işlemlerini yürüten birimlerinde görev alan 196 personel katıldı.

27-29 Kasım ve 11-14 Aralık tarihleri arasında Big A Dijital Dönüşüm Akademi eğitmenleri tarafından katılımcılara 12 saat 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ile Döner Sermaye Mevzuatı, 4 saat KVKK Bilgi Güvenliği, 4 saat 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Doğrudan Temin Sistemi, 16 saat 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Ortak Konular ve İhale Süreçleri, 8 saat 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4 saat Taşınır Mal Yönetmeliği, 4 saat Bilimsel Araştırma Projelerinin Mevzuatı ile Uygulamaları ve 4 saat Üniversite Harcama Birimlerinde Uygulanan Vergi Mevzuatı eğitimi verildi.

Eğitim sonunda düzenlenen törende KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atilla Keskin tarafından katılımcılara sertifikaları verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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