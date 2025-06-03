Atatürk Üniversitesi\'nde \'Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler\' Konferansı

Atatürk Üniversitesi, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 20. ve 21. Dönem Milletvekili, önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" başlıklı konferans, yoğun bir katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa; Önceki Dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Taşıyıcı Gücü Üniversiteler Olacaktır"

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yükseköğretim alanında yeni bir kalkınma anlayışını beraberinde getirdiğini vurgulayarak, bu sürecin en önemli aktörlerinden birinin üniversiteler olduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir vizyonla geleceğe yürüme iradesine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye Yüzyılı; bilimde, teknolojide ve kültürde küresel ölçekte söz sahibi olma iddiasını taşımaktadır. Bu iddianın taşıyıcıları arasında üniversiteler ön saflarda yer almaktadır. Üniversitelerimiz sadece akademik bilgi üretmekle kalmamalı; aynı zamanda girişimcilik, yenilikçilik, toplumsal fayda ve küresel iş birlikleri gibi alanlarda da aktif bir rol üstlenmelidir."

Kamu Başdenetçisi olarak görev yaptığı süre boyunca birçok konuda stratejik yaklaşımlar geliştiren Şeref Malkoç'un bilgi ve tecrübelerinin üniversiteler için önemli bir vizyon sunacağını belirten Hacımüftüoğlu: "Sayın Şeref Malkoç'un katkıları, üniversitelerimizin bu büyük dönüşümde üstleneceği rolü daha iyi kavramamıza ışık tutacaktır. Bu çerçevede üniversitelerimizi; yenilikçi araştırmaların merkezi, girişimcilik ekosisteminin dinamiği, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin odağı ve topluma değer katan yapı taşları haline getirmek zorundayız" dedi.

Şeref Malkoç'tan Ufuk Açıcı Bir Konferans

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen 20. ve 21. Dönem Milletvekili, önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" başlıklı konferansını gerçekleştirdi. Konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği gelişmelerden, üniversitelerin stratejik rolünden ve gençlerin bu vizyondaki öneminden söz eden Malkoç, üniversitelerin sadece akademik başarıyla değil, topluma olan katkılarıyla da öne çıkması gerektiğini vurguladı. Malkoç, Türkiye'nin küresel arenada daha güçlü bir aktör olabilmesi için üniversitelerin yenilikçi, üretken ve çözüm odaklı yapılar haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

Biyoçeşitlilik Bilim Müzesine Ziyaret

Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret etti. Müze gezisinde, üniversitenin doğa ve yaşam bilimleri alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verildi. - ERZURUM