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Atatürk Üniversitesi'nden Önemli Başarı

Atatürk Üniversitesi\'nden Önemli Başarı

Times Higher Education sıralamalarında Atatürk Üniversitesi, 25 alanda ilk 1000'e girdi.

01.02.2025 13:16
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Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamaları 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre Türkiye'nin en iyi 7. devlet üniversitesi olarak önemli bir başarıya imza atan Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 25 farklı alanda ilk 1000 üniversite arasına, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ise 23 alanda ilk 10'a girerek ulusal ve uluslararası akademik arenadaki gücünü kanıtladı.

25 Alanda Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi Arasında

THE sıralamalarında Atatürk Üniversitesi; Eğitim (501-600), Mühendislik (601-800) Kimya Mühendisliği (601-800), İnşaat Mühendisliği (601-800), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (601-800), Genel Mühendislik (601-800), Makine ve Uzay Mühendisliği (601-800), Yaşam Bilimleri (501-600), Tarım ve Ormancılık (501-600), Biyolojik Bilimler (501-600), Spor Bilimleri (501-600), Veterinerlik Bilimleri (501-600), Tıp ve Sağlık (601-800), Tıp ve Diş Hekimliği (601-800), Diğer Sağlık (601-800), Fizik Bilimleri (601-800), Kimya (601-800), Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri (601-800), Matematik ve İstatistik (601-800), Fizik ve Astronomi (601-800), Sosyal Bilimler (601-800), İletişim ve Medya Çalışmaları (601-800), Coğrafya (601-800), Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar (601-800), Sosyoloji (601-800) alanlarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Türkiye'de 23 Alanda İlk 10'da

Devlet Üniversiteleri arasında 7. sırada yer alan Atatürk Üniversitesi; Eğitim Bilimleri (8), Kimya Mühendisliği (5), İnşaat Mühendisliği (8), Genel Mühendislik (10), Makine ve Havacılık (10), Yaşam Bilimleri (2), Tarım ve Ormancılık (1), Biyoloji (2), Spor Bilimleri (2), Veterinerlik (1), Medikal ve Sağlık (4), Tıp ve Dişçilik (3), Diğer Sağlık (4), Fiziksel Bilimler (7) Kimya (7), Jeoloji, Dünya ve Deniz Bilimleri (5), Matematik ve İstatistik (7), Fizik ve Astronomi (7), Sosyal Bilimler (7), İletişim ve Medya (6), Coğrafya (2), Politika ve Uluslararası Çalışmalar (7) ile Sosyoloji (7) alanlarında ise ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

Araştırma Üniversitesi ünvanı ile akademik başarılarını istikrarlı bir şekilde sürdüren Atatürk Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu ve güçlü araştırma altyapısıyla küresel ölçekte bilim ve teknoloji üretmeye devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitimi daha ileriye taşımak, bilimsel araştırmalarda öncü olmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Hep Birlikte Daha Güçlü Adımlar Atmayı Sürdüreceğiz"

Elde edilen bu başarıların, Atatürk Üniversitesinin yenilikçi vizyonu ve sürdürülebilir gelişim stratejilerinin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu başarının üniversitenin kalite standartları ve uluslararasılaşma vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemiz, küresel ölçekte nitelikli eğitimi ve güçlü araştırma kapasitesiyle fark oluşturmaya devam ediyor. THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamalarında özellikle 'Eğitim Bilimleri' ve 'Sağlık Bilimleri' alanlarında gösterdiğimiz başarı, eğitim anlayışımızın ve bilimsel çalışmalarımızın gücünü ortaya koymaktadır. Hedefimiz, üniversitemizin başarı grafiğini daha da yukarıya taşımaktır. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha ileriye taşımak, küresel düzeyde bilim ve teknoloji üretmek, markamızı daha da güçlendirmek ve geleceğimiz olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de hep birlikte güçlü adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamaları

THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamaları, yükseköğretim kurumlarını eğitim-öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birliği ve uluslararası görünüm gibi beş temel akademik kritere göre değerlendirerek kamuoyuna sunuluyor. Üniversitelerin performansları dikkate alınarak hazırlanan bu sıralamalar, dünya çapında öğrenciler, akademisyenler, iş dünyası ve hükümetler tarafından referans alınan en kapsamlı analizlerden biri olarak kabul ediliyor.

Atatürk Üniversitesi, Times Higher Education sıralamalarında istikrarlı yükselişini sürdürerek ulusal ve uluslararası akademik platformlarda gücünü pekiştirmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Önemli Başarı - Son Dakika

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