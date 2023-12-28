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Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde, Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ve Doç. Dr. Haydar Kılıç ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ödül alan akademisyenleri kutlayarak, üniversitenin akademik mükemmeliyetini ve bilimsel araştırmaya olan bağlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu
28.12.2023 - 11:32,
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri kapsamında; Temel Bilimler alanında TÜBİTAK Temel Bilimler alanında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz 100. Yıl TÜBİTAK Bilim Ödülünü, Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haydar Kılıç ise Doğa Bilimleri dalında, Organik Kimya alanında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödülünü (GEBİP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen ödül töreninde, ödül almaya hak kazanan bilim insanlarının başarılarına ve heyecanlarına eşlik etmek üzere başkente giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başarılı akademisyenlerin mutluluklarına ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marifet İltifata Tabidir"

Ödül töreninde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında başarılı bilim insanlarını ödüllendirmenin ve takdir etmenin kültürümüzün bir parçası olduğunu söyledi. Bilim dünyasına katkı sunan tüm bilim insanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı, başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, insanlığın ortak ilim hazinesine katkı yapanı takdir etmek görevimizdir. Başarılar desteklendikçe büyür, sahip çıkıldıkça gelişir, toplum tarafından kıymeti bilindikçe serpilir. Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların ilham veren yeni hikayelerin önünü açar. Takdim edeceğimiz TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri ile işte bunu yapmanın gayretindeyiz. İlmi çalışmaları ve çığır açıcı eserleri ile bilim dünyasına değerli katkılar sunan ülkemizin müreffeh yarınları adına gece gündüz çalışan tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Törenden 3 Ödülle Ayrıldı

Prof. Dr. İlhami Gülçin; TÜBİTAK Bilim Ödülleri Teşvik Ödülü kategorisinde "biyokimya alanında doğal veya sentetik antioksidan moleküllerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi ve etki mekanizmalarının aydınlatılması, global hastalıklar ile ilintili bazı metabolik enzimler için selektif inhibitör seçimi, dizaynı ve sentezi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle 100. Yıl TÜBİTAK Bilim Ödülü almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ise TÜBİTAK Teşvik Ödülleri kategorisinde "öğretim teknolojileri, eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı, okul öncesinde teknoloji destekli dil öğretimi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" kapsamında 100. Yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri de (GEBİP) program kapsamında sahiplerini buldu. Doç. Dr. Haydar Kılıç; Doğa Bilimleri dalında, Organik Kimya alanında TÜBA-GEBİP ödülünü almaya layık görüldü.

Rektör Çomaklı: "Akademisyenlerimizi Yürekten Kutluyorum"

Alınan ödüllerin gurur verici olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bugün burada, ödül almaya hak kazanan akademisyenlerin başarılarını kutlamak için yer aldığını belirtti. Atatürk Üniversitesinin başarı çıtasını her geçen yıl yükselttiğini aktaran Rektör Çomaklı, kazanılan ödüller aracılığıyla bunun geri dönüşlerini almaktan ziyadesiyle mutlu olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "Üç öğretim üyemizin önemli bilim ödülleri alması, üniversitemizin akademik mükemmeliyetini ve bilimsel araştırmaya olan bağlılığını göstermektedir. Öncelikle, ödül alan akademisyenlerimizi tebrik etmek istiyorum. Sizler, bilimsel araştırmanın sınırlarını zorlayarak, bilgiye olan derin bağlılığınızı ve tutkunuzu gösterdiniz. Sizin gibi bilime sevdalı akademisyenlerimiz, üniversitemizin itibarını yükseltiyor ve gelecek nesillere ilham veriyor. Ayrıca, bu başarıları mümkün kılan tüm öğretim üyelerimize, personelimize ve öğrencilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Her biriniz, üniversitemizin başarısına katkıda bulunuyorsunuz. Son olarak, bu ödüllerin sadece bir başlangıç olduğunu hatırlatmak isterim. Bilim, sürekli bir öğrenme ve keşif sürecidir. Bu başarıları kutlarken, aynı zamanda daha fazla bilgi arayışımızı ve bilimsel mükemmeliyeti hedeflemeye devam etme taahhüdümüzü de yeniliyoruz. Bu düşüncelerle başta marifeti iltifata tabii tutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için yoğun gayret sarf eden herkese teşekkür ediyor, değerli mensuplarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Atatürk Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

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