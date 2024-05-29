Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya\'ya ziyaret gerçekleştiriyor

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Bir dizi görüşmelerde bulunmak ve iş birliği protokolleri imzalamak üzere Polonya ve Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirmekte olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Lublin Yaşam Bilimleri ve Maria Curie-Sklodowska Üniversiteleriyle başladığı yurt dışı programının ikinci gününde, Lublin Tıp Üniversitesi ve Lublin Teknik Üniversitesini ziyaret ederek uluslararası iş birliği anlaşmalarına yenilerini ekledi.

Üniversitenin tanınır ve görünürlüğünü artırmak, dünya üniversiteleri ile yakın ilişkiler kurmak ve akademik alanda bilimsel köprüler inşa etmek amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası ziyaretlerine Polonya ve Litvanya'yı da ekleyen ve bu kapsamda oldukça verimli görüşmeler gerçekleştiren Rektör Çomaklı, ziyaret ettiği eğitim kurumları ile ortak çalışmaları içeren iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Öğrenci değişiminden, akademik personel hareketliliğine kadar birçok alanı kapsayan iş birlikleri, iki ülke yükseköğretimi arasında güçlü bağların kurulmasını da hedefliyor.

Atatürk Üniversitesinin gerçekleştirmiş olduğu değişim ve dönüşüm hamlesi neticesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda atılan adımların olumlu yönde dönüşlerini aldıklarını aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olması ve sonrasında YÖKAK tarafından verdiği eğitimin yeniden akredite edilmesiyle birlikte özellikle nitelikli üniversitelerden iş birliği taleplerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Bu doğrultuda geride kalan haftada Azerbaycan'da eğitim veren Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversiteleri ile bir araya geldiklerini aktaran Rektör Çomaklı, Türk Dünyasına yeni bir pencere açılmasının hemen ardından Avrupa'ya da eğitim odaklı bir seyahat gerçekleştirdiklerini ve iki günde 4 üniversite ile kapsamlı ortaklıklar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İş birliği görüşmelerinin, Polonya'nın başkenti Varşova ve Litvanya'daki üniversitelerle devam edeceğini vurgulayan Çomaklı; bu protokollerin hem Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri ile daha fazla diyalog içerisinde olması açısından hem de bu sayede akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri, kültürel etkinlikler ve öğrenci değişim programları gibi alanlarda öncü kurum haline gelmesi açısından oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi. - ERZURUM