Atatürk Üniversitesi Rektörü, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleşen 258. Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıda ÜAK'ın çalışmaları, doçentlik süreçleri ve gelecek dönemin planlanması gibi konular ele alındı. Rektör Çomaklı, üniversiteler arasındaki iş birliği ve toplumsal sorumluluk konusunda kararlı olduklarını belirtti.

10.05.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleşen 258. Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı.

Başkent Ankara'da düzenlenen toplantıda ayrıca Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) Dönem Başkanı Prof. Dr. Veysel Eren ile üniversite rektörleri ile akademisyenler yer aldı. ÜAK'ın çalışmaları, doçentlik süreçleri, yapılacak olan mevzuat değişikliklerinin gerekçeleri hakkında bilgi verilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, yapılması planlanan çalışmaların ele alınması ve gelecek dönemin planlanması ile devam etti.

Yükseköğretim Kanununun 11. maddesi uyarınca üniversiteler üstü bir akademik organ olarak kurulan Üniversitelerarası Kurulunun 258. toplasında; üniversiteler arasında akademik açıdan koordinasyonun sağlanması, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınması, üniversiteleri ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarının ve yönetmeliklerin hazırlanması gibi konular değerlendirilirken doçentlik, doçentlik başvuru sonuçları, Etik ve Denklik Komisyonu raporları ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) incelenmesini talep ettiği hususlar üzerine çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Rektör Çomaklı: "Toplumsal Sorumluluğumuzu Yerine Getirme Konusunda Kararlıyız"

Ülkemizdeki üniversiteler arasındaki iş birliği, bilgi paylaşımı ve akademik gelişimi teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bilindiği üzere üniversitelerin önemli misyonu bilim, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında ilerlemektir. Atatürk Üniversitesi olarak bu alanlarda ilerlemek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimize kaliteli eğitim sunma, araştırma faaliyetlerini destekleme ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda kararlıyız. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın toplantıda dile getirdiği konu başlıklarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız."

Yükseköğretim Kurulu çatısı altında ülkenin ali menfaatleri için gayret göstermeye devam ettiklerini belirten Rektör Çomaklı: "Yapılan bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz birliktelik ruhu ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olma duygusu bizi motive ediyor ve daha da ileriye gitmek için bize güç veriyor. İnanıyoruz ki, birlikte çalışarak ülkemizi bilim dünyasında daha da söz sahibi konuma taşıyacağız. Bu vesileyle, 258'incisi gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısında alınan kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere YÖK üyelerimize ve katılan, destek veren tüm üniversitelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı; gündemdeki konular görüşülerek belirlenen maddeler hakkında kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ele alınmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dolandırıcılık! 192 öksürükle 1 milyon pound kazandı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 12:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement