Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'da Üniversitelerle İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'da Üniversitelerle İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan\'da Üniversitelerle İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'a yaptığı ziyaret kapsamında Astana Medical, Maqsut Narikbayev, Nazarbayev, Karaganda Buketov, Karaganda Teknik, Karaganda Tıp, Gumilyov ve Agrotechnical Üniversiteleri ile iş birliği protokolleri imzaladı. Ziyaretlerde akademik ve bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programları ve ortak projeler üzerine mutabakat sağlandı. Ayrıca TİKA Kazakistan Koordinatörü ve T.C. Astana Büyükelçisi ile yapılan görüşmelerde Türkiye-Kazakistan ilişkileri değerlendirildi.

19.07.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dost ve kardeş ülke Kazakistan'a yaptığı ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulundu. Astana Medical, Maqsut Narikbayev, Nazarbayev, Karaganda Buketov, Karaganda Teknik, Karaganda Tıp, Gumilyov ve Agrotechnical Üniversiteleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, iki ülke arasında akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli protokoller imzaladı. Ayrıca kamu kurumlarını ziyaret eden Rektör Çomaklı bu kapsamda TİKA Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ve T.C. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

9 Üniversite ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ziyaret programı çerçevesinde ilk durak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Astana Medical Üniversitesi oldu. Burada üniversite yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, sağlık bilimleri alanında ortak projeler yürütme kararı alındı. Ayrıca öğrenci ve akademisyen değişim programları konusunda da mutabakat sağlandı. Görüşmelerin ardından taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Daha sonra Maqsut Narikbayev Üniversitesini ziyaret eden Prof. Dr. Çomaklı, hukuk ve sosyal bilimler alanında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla protokol imzaladı. Ziyaret sırasında üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencileri ile bir araya gelen Çomaklı, iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin üçüncü durağı olan Nazarbayev Üniversitesinde, mühendislik ve teknoloji alanlarında iş birliği yapılması için adımlar atıldı. İmzalanan protokolle, iki üniversitenin araştırma ve geliştirme projelerinde birlikte çalışmaları hedeflendi. Nazarbayev Üniversitesi Rektörü ve akademik kadrosu ile yapılan görüşmelerde, ortak laboratuvar kurulması ve projelerde kullanılacak teknolojik altyapının paylaşılması konuları ele alındı.

Akademik Hareketlilik İçin Somut Adımlar Atılacak

Karaganda Buketov Üniversitesinde yapılan görüşmelerde, fen ve edebiyat alanlarında ortak seminerler, konferanslar ve bilimsel yayınlar üzerine iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Karaganda Teknik Üniversitesinde ise mühendislik alanında öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması için protokol imzalandı. Bu ziyaretlerde, üniversitelerin mevcut projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı ve gelecekteki iş birlikleri için somut adımlar atıldı.

Karaganda Tıp Üniversitesinde tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri alanında ortak projeler geliştirilmesi için protokol imzalanırken, Gumilyov Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesinde yapılan görüşmelerde tarım ve biyoteknoloji alanlarında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Bu üniversitelerde yürütülecek projelerin, iki ülke arasında tarım teknolojileri ve biyoteknoloji alanında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kurumlar Arası İletişim Ağı Güçleniyor

TİKA Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ve T.C. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile de bir araya gelen Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmelerde, Türkiye'nin Kazakistan'da gerçekleştirdiği projeler ve bu projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine katkıları değerlendirildi.

Rektör Çomaklı, Kazakistan ziyaretini değerlendirirken: "Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile yürüttüğümüz bu iş birlikleri, iki ülke arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Bu ziyaretler, ortak projeler geliştirme ve bilgi paylaşımı konusunda önemli bir adım oldu. Kazakistan'daki üniversitelerle kurduğumuz bu güçlü bağlar hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini ve imzalanan protokollerle iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin daha da ileriye taşınacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Kazakistan, Türkiye, Çomaklı, Rektör, Astana, Dış Politika, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'da Üniversitelerle İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 13:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'da Üniversitelerle İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement