Atatürk üniversitesi "Spor dostu kampüs" unvanına layık görüldü - Son Dakika
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Atatürk üniversitesi "Spor dostu kampüs" unvanına layık görüldü

Atatürk üniversitesi "Spor dostu kampüs" unvanına layık görüldü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında, üniversitelerde spor kültürünü teşvik eden ve bu alanda örnek projeler yürüten yükseköğretim kurumları ödüllendirildi.

15.05.2025 09:34
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında, üniversitelerde spor kültürünü teşvik eden ve bu alanda örnek projeler yürüten yükseköğretim kurumları ödüllendirildi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Üniversitesi de "Spor Dostu Kampüs Sertifikası"na layık görülen üniversiteler arasında yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törende, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu sertifikasını, Bakan Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ve Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

"Gençlerimizin Sporla İç İçe Bir Kampüs Hayatı Yaşamasını Önemsiyoruz"

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitelerdeki spor ve fiziksel aktivite imkanlarının artırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek: "Obeziteyle mücadelede sporun önemi giderek artıyor. Üniversitelerimizin bu noktada öncü rol üstlenmesini, gençlerimize hareketli ve sağlıklı bir yaşam tarzı kazandırmak için daha fazla imkan sunmalarını arzuluyoruz. Türkiye, spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşıyor. Üniversitelerimiz de bu dönüşümün önemli bir parçası. Bugün ödül alan üniversitelerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Spor, Gençlerimizi Hayata Hazırlayan Önemli Bir Araçtır"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasında üniversitelerin yalnızca akademik gelişimle değil, aynı zamanda fiziksel ve sosyal gelişimle de öğrencilerini hayata hazırlamakla sorumlu olduğunu vurguladı. Özvar: "Dijitalleşmenin getirdiği hareketsizlik, ekran bağımlılığı gibi sorunlar gençlerimizin sağlığını tehdit ediyor. Bu noktada üniversitelerimize düşen sorumluluk büyük. 'Spor Dostu Kampüs' vizyonu, öğrencilerimizin hem beden hem de ruh sağlığını destekleyen bir eğitim modeli sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Zihin ve Ruh Sağlığı Açısından Dengeli Bireylerin Yetişmesinde Spor Büyük Önem Taşıyor"

Program kapsamında bir değerlendirmede bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitelerde sporun sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal olgunlaşma açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Gençlerin beden, zihin ve ruh sağlığı açısından dengeli bireyler olarak yetişmesinde sporun belirleyici bir rol oynadığını ifade eden Erdoğan, "Spor Dostu Kampüs" gibi projelerin, üniversite yaşamını daha nitelikli ve sağlıklı kıldığını belirterek bu anlamlı çalışmayı hayata geçiren YÖK'ü ve projeye katkı sunan tüm üniversiteleri tebrik etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi, Spor Kültürünü Kampüsün Her Alanına Yaymaktadır"

"Spor Dostu Kampüs Sertifikası"nı almaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, son yıllarda üniversitenin spor altyapısını güçlendirmek ve öğrenciler ile çalışanların fiziksel aktivitelere daha kolay erişebilmesini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Üniversite olarak sporun; bireylerin fiziksel sağlığı kadar ruh sağlığına da olumlu katkı sağladığını biliyor ve bu doğrultuda kampüs genelinde spor ve hareketli yaşamı teşvik eden projeler geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını verimli geçirebileceği yürüyüş yolları, spor sahaları, açık hava egzersiz alanları gibi pek çok imkanı hizmete sunduk. Aynı zamanda spor kulüplerimizi destekliyor, akademik ve idari personelimize yönelik spor etkinlikleri düzenliyoruz. Bu ödül, spor kültürünü üniversitemizde daha da yaygınlaştırmak adına bizleri motive edecek."

Rektör Hacımüftüoğlu, açıklamasının devamında üniversite tercih döneminde 'Spor Dostu Kampüs' unvanına sahip olmanın aday öğrenciler için önemli bir tercih kriteri olacağına inandığını belirtti.

Spor Dostu Üniversiteler Tercih Kılavuzuna Girecek

Tören sonunda yapılan açıklamada, 2025 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda "Spor Dostu Kampüs" unvanını kazanan üniversitelerin isminin ayrıca belirtileceği ifade edildi. Böylece aday öğrencilerin üniversitelerin spor altyapısı ve sağlıklı yaşam vizyonunu göz önünde bulundurarak tercih yapmaları hedefleniyor.

Spor Dostu Kampüs Sertifikası; strateji ve yönetim, altyapı ve tesisler, etkinlikler ve katılım, paydaşlarla iş birliği, sağlık hizmetleri ve geleneksel spor kültürü gibi 45 ayrı kriter doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu veriliyor. Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi, çok yönlü spor yaklaşımıyla örnek gösterilen üniversiteler arasında yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk üniversitesi 'Spor dostu kampüs' unvanına layık görüldü - Son Dakika

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