Atatürk Üniversitesi tarafından ilk peynir rotası oluşturuldu - Son Dakika

Gelecek Turizmde projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünde hayata geçirilen Kars Peynir Rotasında sona gelindi.

Proje danışmanı olan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ile proje yürütücüleri Arş. Gör. Dr. Zühal Aksakallı Bayraktar ile Arş. Gör. Dr. Yusuf Bayraktar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek ilk peynir rotası olma özelliği taşıyan proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

"Kendi Sınırlarımızın Çok Daha Ötesinde Bir Sorumluluk Alanımız Var"

Bölgesel büyümenin tüm paydaşların katkısı ve tüm unsurların gelişimiyle mümkün olacağını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak bölgesel ve toplumsal katkıya her zamankinden daha çok önem verdiklerini belirterek, daha üst seviyelere çıkmanın ancak topyekün bir birliktelikle mümkün olacağını söyledi. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi olarak tüm bölgeyi kapsayan projeler ürettiklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Kendi sınırlarının çok daha ötesinde bir sorumluluk alanı olan üniversitemiz bünyesinde yapılan çalışmalar ile lokomotif olma hüviyetimizi sürdürüyoruz. Bu misyon doğrultusunda geliştirilen her projeye de sonuna kadar destek veriyoruz. Çevre illerimizi de kapsayan Kars Peynir Rotası projesinde emeği olan mensuplarımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Proje, Bölgenin Turizm Potansiyeline Yarar Sağlayacak

Proje kapsamında rota haritasının oluşturulması, rota duraklarına tanıtım stantlarının yerleştirilmesi ve rotaya ait tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi birçok faaliyetin tamamlandığını belirten Dekan Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Kars Peynir Rotası projesi ile bölgenin geleneklerinin, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerinin, geleneksel bilgi ve üretim tekniklerinin yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının; böylece bölgenin turizm potansiyelinin desteklenerek yerel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kilit Roldeki STK'lar ile Son Süreç Değerlendirildi

Proje kapsamında; üniversiteler, STK'lar ve bölgedeki yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk peynir rotasının oluşturulduğunu, Kars'ın yöresel mandıraları ve doğal, kültürel miras alanlarından geçen, iyi yapılandırılmış ve haritalandırılmış bir bölgesel rota oluşturmak için Schleswig-Holstein Peynir Rotası uygulama örneğinden yararlanıldığını aktaran proje yürütücüsü öğretim elemanları ise proje paydaşları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki turizm paydaşları ve kilit roldeki STK yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve projenin son aşaması hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söylediler.

Erzurum'un gelişimine katkı sunması hedeflenen ve bu kapsamda hazırlanan diğer projelerin de konuşulduğu ziyaret, proje ekibinin Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya anı peynir sandığı takdim etmesiyle son buldu. - ERZURUM