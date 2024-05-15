Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 1004 mükemmeliyet merkezleri çağrısı kapsamında projenin son aşamasına geldi

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Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 1004 mükemmeliyet merkezleri çağrısı kapsamında hazırlanan projenin son düzlüğüne geldi. İlk çağrısı 2018 yılında yapılan ve 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığı ile tekrar açılan TÜBİTAK-1004 program çağrısı kapsamında hazırlıklar tamamlandı.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu salonunda, Araştırma Üniversitelerinin yarıştığı bir kulvar olan bu çağrı kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile rektör yardımcıları, APYK koordinatörleri, proje yürütücüleri ve araştırma ekipleri katıldı.

Nihai proje içeriklerinin, bütçelerinin ve çalışma planlarının tartışıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm projeleri tek tek dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Araştırma Üniversitesi olmanın getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerini ve başta Erzurum olmak üzere, bulunduğu bölgenin kalkınması adına yoğun bir çaba gösterdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu proje ile Atatürk Üniversitesinden beklenen yenilikçi ve ufuk açıcı adımları atmaya devam ettiklerini vurguladı. Projelerin büyük bir bütçe ile destekleneceğini belirten Çomaklı, çağın gerektirdiği teknoloji ve inovasyonu toprakla buluşturmayı hedefleyen 1004 projesine göre hazırlanan tüm çalışmaların katma değer sağlayacağına inandığını ifade ederek tüm ekibe gayretleri için teşekkür etti.

Prof. Dr. Taşkın Öztaş'ın yürütücülüğünde kurulacak olan platform, farklı üniversiteler ve sanayi ortakları tarafından sunulan projelerden oluşuyor. Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Çadırcı'nın teknik takibini yaptığı platformun 17 Mayıs'a kadar TÜBİTAK'a sunulması planlanıyor. - ERZURUM