Atatürk Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından dünya üniversiteleri arasında bilim alanlarında sıralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından dünya üniversiteleri arasında bilim alanlarında sıralandı

Atatürk Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından dünya üniversiteleri arasında bilim alanlarında sıralandı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıraladı. Bu sıralamaya göre Atatürk Üniversitesi, 12 alanda Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında, 13 alanda ise dünyanın saygın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldı. Atatürk Üniversitesi, özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bilimleri ve Farmakoloji gibi alanlarda Türkiye'de öncü bir konumda bulunuyor.

26.07.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Dünya üniversite sıralamalarını, yükseköğretim kurumlarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıraladı.

Bu sıralamaya göre Atatürk Üniversitesi, 12 alanda Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında, 13 alanda ise dünyanın saygın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldı. Toplamda 14 farklı bilim dalında sıralamaya girerken, bu alanlardan 12'sinde yükselme kaydetti ve 4 alanda Türkiye'de ilk 3'e girdi. Bu başarılar, Atatürk Üniversitesinin araştırma ve eğitimdeki güçlü altyapısını ve nitelikli akademik kadrosunu öne çıkarıyor.

Özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bilimleri ve Farmakoloji gibi alanlarda Türkiye'de öncü bir konumda olan üniversite, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Türkiye 1.si, dünya sıralamasında ise 555. sırada yer aldı. Kimya Bilimleri alanında da yine Türkiye 1.si olan Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 648. sıraya yükseldi. Farmakoloji alanında ise Türkiye 2.si olan üniversite, dünya sıralamasında 328. sırada bulunuyor.

Atatürk Üniversitesi, ayrıca çeşitli bilim dallarında dünya genelinde önemli sıralama yükselişleri kaydetti. Biyolojik Bilimler alanında dünya sıralamasında 74 basamak yükselerek 788. sıradan 714. sıraya çıktı. Tarım alanında ise dünya sıralamasında 58 basamak yükselerek 997. sıraya yerleşti. Gıda Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Malzeme Mühendisliği, Teknoloji gibi alanlarda da önemli sıralama yükselişleri gözlemlendi.

En Fazla Alanda Sıralamaya Giren 8. Üniversite

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan 2023-2024 Dünya Alan Sıralamasında 14 alanda yer alan Atatürk Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında en fazla alanda sıralamaya giren 8. üniversite oldu.

Elde edilen başarıyla ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ODTÜ URAP'ın açıkladığı alan sıralamalarında 14 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dünyada, akademik alanda giderek artan rekabet içerisinde Atatürk Üniversitesinin de önemli bir başarı sağladığını aktaran Rektör Çomaklı: "ODTÜ URAP'ın açıkladığı sonuçlar; mühendislikten sağlığa, temel bilimlerden çevre bilimlerine kadar çok geniş bir alanda dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğumuzu tescilliyor" ifadesini kullandı.

Rektör Çomaklı: "Tüm Mensuplarımıza Teşekkür Ediyorum"

Atatürk Üniversitesinin kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı, araştırma geliştirme ve inovasyona dayalı yenilikçi altyapısı ile 14 bilim alanında yer alma başarısı gösterdiğini belirten Rektör Çomaklı: "Araştırma Üniversitesi olarak başladığımız yeni dönemde elde ettiğimiz başarılar bizi daha da yukarı taşıyacaktır. Araştırma yapma, proje hazırlama, makale yazma ve atıf alma sayılarında büyük bir ilerleme kaydeden üniversitemiz, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ikili iş birlikleri ile öne çıktı. Üniversitemizi her geçen gün daha da geliştirmek ve uluslararası alanda profilini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği olarak gençlerimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında "Türkiye Yüzyılı" değerleriyle yetiştirmeye, hep birlikte bilim ve teknolojiyi üretmeye çabalıyoruz. Bilime ve literatüre katkılarımızın yanı sıra insanlığın ve toplumumuzun karşılaştığı sorunları da ele alıyoruz. Bu düşüncelerle; üniversitemizin başarısı için araştıran, üreten ve çalışan tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Genetik, Türkiye, Dünya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından dünya üniversiteleri arasında bilim alanlarında sıralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından dünya üniversiteleri arasında bilim alanlarında sıralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement