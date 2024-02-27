Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretimde İvme Kazanmaya Devam Ediyor

Ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunan Atatürk Üniversitesi, özellikle son yıllarda yakaladığı ivme ile adından söz ettiren üniversiteleri arasında yer almaya devam ediyor.
Bu doğrultuda; sunduğu sosyal, fiziksel ve akademik imkanlarla nitelikli akademik kadrosunu koruyan ve alanında uzman yeni bilim insanlarını bünyesine katan Atatürk Üniversitesi, atmış olduğu bu adımlar ile saygın üniversiteler ile rekabetini güçlü bir şekilde sürdürüyor.
Proje, patent, yayın ve atıf alanlarında ön plana çıkan akademisyenlerini düzenlediği törenlerle her ay ödüllendiren, periyodik olarak düzenlediği toplantılar ile bilgilendiren ve sunduğu geniş imkanlar ile başarılı olmaları için gayret sarf eden Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği ilerleme hamleleri ile akademik kadrosunu korumanın yanında, potansiyeli yüksel, alanına hakim akademisyenleri de kadrosuna ekleyerek gücüne güç katıyor.
Çağ Atlatan Hamle: Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi
Doğu'da bir üniversite kurulması hayaliyle başlayan ve 1957'de bu hayalin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte eğitim serüveninin 67. yılını geride bırakmaya hazırlanan Atatürk Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu ve ilk günkü heyecanıyla bahar dönemine merhaba dedi.
Fikre ve bilgiye ulaşma hedefi ve çağdaş nesiler yetiştirme idealiyle kapılarını dünyaya açan Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda lider bir marka olma yolunda başlatmış olduğu 'Yeni Nesil Üniversite' vizyonuyla; akademik ve etik değerlerden ödün vermeden yaşam boyu eğitim anlayışıyla geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu kapsamda; kültürel ve bilimsel geleneği, yetiştirdiği on binlerce mezunu, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleri ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilerek önemli bir başarıya imza atmış ve sonrasında başarı çıtasını daha da yukarı taşıyarak A2 kategorisine yükselmişti.
Üniversiteye yeni bir yol haritası belirlemek, geleneklerine bağlı kalarak çağa ayak uyduracak yeni adımları atmak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmaları hayata geçirmek ve dünya üniversiteleri rekabet edecek düzeye gelmek amacıyla 2018 yılında vizyon projesi olarak başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi, getirdiği yeniliklerin yanında var olan birimleri de yeniden yapılandırdı ve bu birimleri çağdaş eğitim modelinin önemli bileşenleri haline getirdi.
Sayılarla Atatürk Üniversitesi
Bu tarihten itibaren gerek yapılan çalışmalar, atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler ile somut çıktıları gerekse tüm alanlardaki rakamsal artışlar ile gözle görülen değişikliklerin yaşandığı Atatürk Üniversitesinde yükseliş sürüyor. 2018 yılında bin 417 (555 Profesör, 249 Doçent, 613) olan Akademik Personel sayısı, 2024 yılı itibariyle bin 598'e (647 Profesör, 363 Doçent, 588 Dr. Öğr. Üyesi) yükseldi. Yine aynı tarihte tüm programların doluluk oranlarının yüzde 82,82 olduğu Atatürk Üniversitesinde 2023 yılında bu rakam yüzde 99,78'e ulaştı. Öğrenci sayısında da yine artışın yaşandığı bu süreçte 2017 yılında 69 bin 222 olan toplam öğrenci sayısı, geride 2023 yılında 72 bin 888'e yükseldi. Uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde büyük önem taşıyan uluslararası öğrenci sayısında da ciddi bir orana ulaşan ve kültürlerarası etkileşime katkı sağlayan Atatürk Üniversitesinde 2017 yılında 2 bin 387 olan uluslararası öğrenci sayısı, 2023 yılı sonunda 9 bin 164'e ulaşarak yüzde 284'lük bir artış yaşandı. Mezun öğrenci sayısında da gözle görülür bir artışın yaşandığı Atatürk Üniversitesinde, 2017 yılında 38 bin 903 iken, yaşanan yüzde 35,64'lük artışla bu oran 2023 yılında 52 bin 770'e yükseldi.
Rektör Çomaklı: "Atılan Temeller, Geleceğimizi Teminat Altına Aldı"
Her yıl üzerine koyan; gerek akademik ve öğrenci sayısında gerekse tüm proje, patent, yayın ve atıf sayılarında artışın yaşandığı Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri ile rekabet içerisinde olduğunu ve birçok alanda ilk 500 içerisinde yer aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda her türlü zenginliğe kaynaklık eden ve bu doğrultuda çağa uygun adımlar atan Atatürk Üniversitesinin; evrensel değerler taşıyan, küresel anlamda geniş vizyonlu, özgür düşünceli, üstün nitelikli genç beyinleri ülkesine kazandırmayı kendisine amaç edinen dev bir eğitim yuvası olduğunu belirterek, 2017 yılında başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile her alanda gözle görülür bir artışın yaşandığına dikkat çekti ve atılan temellerin, üniversitenin geleceğini de teminat altına aldığını ifade etti.
"Akademik Kadromuz, Uzmanlıklarıyla Ön Plana Çıkıyor"
Göreve geldikleri günden itibaren çeşitli hamleler yaparak yetişmiş insan kaynağının üniversite bünyesinde kalmasını sağladıklarını ve sunmuş oldukları sosyal ve akademik imkanlar ile başarılı bir çalışma ortamı oluşturduklarını aktaran Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin akademik kadrosu, üstün nitelikleri ve uluslararası düzeyde tanınmış uzmanlarıyla, eğitim ve araştırma alanında çığır açmaya devam ediyor. Üniversitemizin akademik kadrosu, yüksek standartları ve uzmanlıklarıyla öne çıkıyor. Şu anda 1500'e yakın profesör, doçent ve doktor öğretim üyesiyle, farklı disiplinlerde derin bilgi birikimine sahip bir ekibe sahibiz. Bu akademik kadro, öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmek için tutkuyla çalışıyor. Sonuç olarak; üniversitemizin akademik kadrosu, eğitim ve araştırma alanında sürekli olarak üstün performans sergilemektedir. Nitelikleri ve kalitesiyle öne çıkan bu ekip, gelecekteki başarılarımızın temelini oluşturuyor. Üniversitemizin akademik kadrosuyla gurur duyuyoruz ve onların öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmedeki rolünü takdirle karşılıyoruz" dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretimde İvme Kazanmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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