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Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi İzmirlilerle Buluşuyor - Son Dakika
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Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi İzmirlilerle Buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş.'nin organize ettiği '100 Yıllık Deniz Yolculuğu: Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi', 24 Ocak'ta Konak İskelesi'nde demirli tarihi Bergama Vapuru'nda İzmirlilerin beğenisine sunulacak. Sergide, Atatürk'ün denizlere verdiği önem ve Türkiye Cumhuriyeti Donanması için inşa ettirdiği gemilerin fotoğrafları yer alacak. Sergi, 24 Mart'a kadar her gün ziyaret edilebilecek.

Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi İzmirlilerle Buluşuyor
17.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:57
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş.'nin organize ettiği "100 Yıllık Deniz Yolculuğu: Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi", 24 Ocak'ta Konak İskelesi'nde demirli tarihi Bergama Vapuru'nda İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün denizlerde bağımsızlığa ve denizciliğe verdiği önemi anlatan "100 Yıllık Deniz Yolculuğu: Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi", İZDENİZ A.Ş.'nin organizasyonuyla 24 Ocak'tan itibaren İzmirlilerle buluşacak.

Deniz tarihçisi Ali Bozoğlu'nun arşivinden alınan fotoğraf ve künye bilgilerinden oluşan sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizlere hakim olanlar, dünyaya hakim olur" sözleri ışığında hazırlandı. Sergide; Atatürk'ün yaşamı boyunca bindiği vapur, yat ve gemilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Donanması için inşa ettirdiği savaş gemileri, denizaltı ve hücumbotlar ile deniz ulaşımını geliştirmek için yaptırdığı yolcu ve yük gemilerinin fotoğrafları yer alıyor.

Konak İskelesi'nde bağlı tarihi Bergama Vapuru'nda açılacak sergi, 24 Mart'a kadar, hafta sonları dahil her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA
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