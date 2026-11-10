Atatürk, vefatının 88. yılında Maltepe\'de saygı zinciri ve dalgıç dalışıyla anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Maltepe'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenin yanında Küçükyalı Sahili'nde Ata'ya Saygı Zinciri oluşturulurken, dalgıçların denizden Atatürk posteriyle gerçekleştirdiği saygı dalışı ve çocukların hazırladığı anma programı duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Maltepe'de düzenlenen etkinliklerle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar, Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi bir kez daha ortaya koydu.

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi anma töreni

Maltepe'de 10 Kasım anma programı, sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törene Maltepe Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Maltepe Garnizon Komutanı ile Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen katıldı.

Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Küçükyalı Sahili'nde Ata'ya saygı zinciri

Maltepe'deki anma etkinliklerinin en anlamlı buluşmalarından biri Küçükyalı Sahili Balıkçılar Barınağı'nda gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Ata'ya Saygı Zinciri için sabahın erken saatlerinde sahilde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uzun bir insan zinciri oluşturdu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte sahilde her yaştan Maltepelinin katıldığı anmada vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Cumhuriyetin kurucusunu andı.

Yıllardır sürdürülen ve Maltepe'nin 10 Kasım gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olan Ata'ya Saygı Zinciri, Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak isteyen vatandaşları aynı sahilde buluşturdu.

Küçükyalı Sahili'ndeki anmaların denizdeki ayağını ise dalgıçların gerçekleştirdiği Ata'ya Saygı Dalışı oluşturdu. Önceki yıllarda da Maltepe'deki 10 Kasım etkinliklerine katılan dalgıçlar, Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı büyük posteri ve Türk bayrağını denizden çıkararak anlamlı bir anmaya imza attı.

Suyun altından Atatürk posteriyle yüzeye çıkan dalgıçlar, denizde gerçekleştirdikleri saygı duruşuyla Ulu Önder'i andı. Kıyıdaki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlik, Atatürk sevgisinin yalnızca karada değil, denizde de yaşatıldığını gösteren temsili anlardan biri oldu.

Minik öğrencilerden duygu dolu Atatürk anması

Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde de 10 Kasım dolayısıyla anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından çocuklar, hazırlanan Atatürk köşesine çiçekler bırakarak Ata'larına duydukları sevgi ve bağlılığı ifade etti. Miniklerin Atatürk için hazırladığı özel anma gösterisiyle devam eden program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren Atatürk'ü tanıması, Cumhuriyet değerlerini öğrenmesi ve O'nun fikirlerini yaşatması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, anlamlı gösteriyle sona erdi.

Atatürk'ün mirası kuşaktan kuşağa yaşatılıyor

Maltepe'de resmi törenlerden sahilde oluşturulan insan zincirine, denizde gerçekleştirilen saygı dalışından çocukların hazırladığı anma gösterilerine kadar gün boyunca farklı etkinliklerle Atatürk anıldı.

Küçükyalı Sahili'nde yıllardır sürdürülen Ata'ya Saygı Zinciri, geçmiş yıllarda binlerce kişinin katılımıyla Bostancı yönüne kadar uzanan insan zincirlerine sahne oldu. Her yıl yeniden bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki bayraklar ve Atatürk posterleriyle bu anlamlı geleneği yaşatmayı sürdürüyor.

Maltepe'de gerçekleştirilen 10 Kasım etkinlikleri, Atatürk'ün yalnızca bir tarihi şahsiyet olarak değil, Cumhuriyetin temel değerleri ve fikirleriyle gelecek kuşaklara aktarılan bir mirasın simgesi olarak anıldığını bir kez daha ortaya koydu. Aradan geçen 88 yıla rağmen büyüyerek devam eden Atatürk sevgisi, Maltepe'de bir kez daha karada, denizde ve minik yüreklerde hayat buldu.