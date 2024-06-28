Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu

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Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dernek, yeni müfredatın bilimsellikten uzaklaşmak, laiklik kavramından arınmak ve din ağırlıklı içerikler düzenlemek gibi sorunlar içerdiğini belirtti.

28.06.2024 18:04
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(ESKİŞEHİR)- Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi, 'Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli' olarak duyurulan yeni müfredat nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Adliye binası önünde açıklama yapan ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Türkiye genelinde cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını ifade etti. Taşar, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27.05.2024 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli eğitim programının 'sadeleştirme' düşünülerek geliştirdiği ifade edilen 'sadeleştirilmekten' kastın bilimsel olmaktan uzaklaşmak, laiklik kavramından tamamen arınmak, birlik ve eşitlik ilkesinden vazgeçerek bilim, kültür, sanat ve felsefe derslerinin yerine din ağırlıklı içerikler düzenlemek ve bilimsellik yerine dogmatik niteliklere ağırlık veren bu programı yürürlüğe koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında  Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinin 20 Haziran 2024 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına bulunduğu suç duyurusunda ve akabinde 24 Haziran 2024 tarihinde Danıştay'a yürütmenin durdurulması yönünde açmış olduğu dava doğrultusunda tüm Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri olarak, bugün saat 14.00'de Türkiye genelinde Cumhuriyet Savcılıklarına, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alınmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak, üyelerimiz ile birlikte Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere burada bulunmaktayız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini karanlığa sokacak olan bu müfredat programını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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