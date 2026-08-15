ATEEZ İstanbul\'da Hayranlarıyla Buluştu

(İSTANBUL) – K-Pop'un dünya çapında tanınan gruplarından ATEEZ, İstanbul Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Festival Park Yenikapı'da Kwon Eunbi ile aynı gece sahne alan grup, konser öncesinde düzenlenen basın toplantısında İstanbul'dan çok etkilendiklerini belirterek yeni kliplerinden birini kentte çekmek istediklerini söyledi.

İstanbul Festivali'nin Kore Günleri, dün akşam K-Pop'un uluslararası alandaki güçlü temsilcilerinden ATEEZ'i ağırladı. Kore Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü dolayısıyla İstanbul Festivali ve Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen gecede ATEEZ, Festival Park Yenikapı'da Türkiye'deki hayranlarının karşısına çıktı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, İstanbul'a ilişkin izlenimlerini de paylaştı. Kenti çok beğendiklerini ifade eden ATEEZ üyeleri, İstanbul'un atmosferinden ve tarihi dokusundan etkilendiklerini, ilerleyen dönemde bir klip çekimi için İstanbul'a gelmek istediklerini söyledi. Türkiye'ye ilk kez geldiklerini belirten grup üyeleri, İstanbul'da gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan grup üyelerinden biri, Türkiye'ye gelmenin uzun zamandır istediği bir şey olduğunu söyledi. "Ben de küçüklüğümden beri Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bu yüzden kendi gönlümde burayı her zaman dost bir ülke olarak görüyordum" diyen grup üyesi, İstanbul'a ilişkin izlenimlerini de paylaştı.

ATEEZ üyeleri, "Türkiye'ye ilk defa geldik. Her şey çok güzeldi. İnsanlar gerçekten çok kibardı. Buraya tekrar seyahat etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ATEEZ'DEN YENİKAPI'DA YÜKSEK TEMPOLU PERFORMANS

Gecenin ikinci bölümünde sahneye çıkan ATEEZ, senkronize koreografileri, güçlü vokalleri ve sahne şovlarıyla Festival Park Yenikapı'nın atmosferini değiştirdi. Grubun "Say My Name", "Work" ve "Enough" gibi sevilen şarkıları, alanı dolduran hayranlar tarafından hep bir ağızdan söylendi.

ATEEZ üyelerinin seyirciyle kurduğu iletişim de konserin öne çıkan anları arasında yer aldı. Grubu ilk kez Türkiye'de izleme fırsatı bulan hayranlardan bazıları gözyaşlarını tutamazken, ATEEZ üyelerinin sahneye çıkışı ve seyirciye seslendiği anlarda alandan sevinç çığlıkları yükseldi. Işık ve görsel tasarımlarla desteklenen sahne kurgusu, grubun yüksek tempolu koreografileriyle birleşirken alkışlar ve tezahüratlar gece boyunca devam etti.

Gecenin ilk konserinde ise Kwon Eunbi sahnedeydi. "Door", "Hi", "Hello Stranger" ve "Unnatural" gibi şarkılarını seslendiren sanatçı, dans ekibi eşliğindeki performansıyla İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu.

KORE-TÜRKİYE DOSTLUĞUNA VURGU

Etkinlik kapsamında konuşan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo, Türkiye ile Kore arasındaki tarihsel ilişkilere dikkati çekti. Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Kore halkı tarafından unutulmadığını belirten Boo, K-Pop ve Kore kültürünün özellikle genç kuşaklar arasında iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel de Kore Günleri'nin iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirterek farklı kültürlerin müzik ve sanat aracılığıyla bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

ATEEZ'in İstanbul'da klip çekme isteğini açıklaması ise gecenin konserin ötesine geçen sürprizi oldu. Dünya turneleri ve uluslararası projeleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grubun bu açıklaması, İstanbul'un K-Pop dünyasıyla kurduğu bağın yeni bir projeyle devam edebileceğinin sinyalini verdi. İstanbul Festivali'nin Kore Günleri, 15 Ağustos'ta SUNMI ve MONSTA X konserleriyle devam edecek. Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ve Argy'nin sahne alacağı programla beşinci yılını tamamlayacak.