ATEEZ İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATEEZ İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

ATEEZ İstanbul\'da Hayranlarıyla Buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

K-Pop grubu ATEEZ, İstanbul Festivali'nde Türkiye'deki hayranlarıyla buluşarak klip çekeceklerini açıkladı.

(İSTANBUL) – K-Pop'un dünya çapında tanınan gruplarından ATEEZ, İstanbul Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Festival Park Yenikapı'da Kwon Eunbi ile aynı gece sahne alan grup, konser öncesinde düzenlenen basın toplantısında İstanbul'dan çok etkilendiklerini belirterek yeni kliplerinden birini kentte çekmek istediklerini söyledi.

İstanbul Festivali'nin Kore Günleri, dün akşam K-Pop'un uluslararası alandaki güçlü temsilcilerinden ATEEZ'i ağırladı. Kore Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü dolayısıyla İstanbul Festivali ve Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen gecede ATEEZ, Festival Park Yenikapı'da Türkiye'deki hayranlarının karşısına çıktı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, İstanbul'a ilişkin izlenimlerini de paylaştı. Kenti çok beğendiklerini ifade eden ATEEZ üyeleri, İstanbul'un atmosferinden ve tarihi dokusundan etkilendiklerini, ilerleyen dönemde bir klip çekimi için İstanbul'a gelmek istediklerini söyledi. Türkiye'ye ilk kez geldiklerini belirten grup üyeleri, İstanbul'da gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan grup üyelerinden biri, Türkiye'ye gelmenin uzun zamandır istediği bir şey olduğunu söyledi. "Ben de küçüklüğümden beri Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bu yüzden kendi gönlümde burayı her zaman dost bir ülke olarak görüyordum" diyen grup üyesi, İstanbul'a ilişkin izlenimlerini de paylaştı.

ATEEZ üyeleri, "Türkiye'ye ilk defa geldik. Her şey çok güzeldi. İnsanlar gerçekten çok kibardı. Buraya tekrar seyahat etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ATEEZ'DEN YENİKAPI'DA YÜKSEK TEMPOLU PERFORMANS

Gecenin ikinci bölümünde sahneye çıkan ATEEZ, senkronize koreografileri, güçlü vokalleri ve sahne şovlarıyla Festival Park Yenikapı'nın atmosferini değiştirdi. Grubun "Say My Name", "Work" ve "Enough" gibi sevilen şarkıları, alanı dolduran hayranlar tarafından hep bir ağızdan söylendi.

ATEEZ üyelerinin seyirciyle kurduğu iletişim de konserin öne çıkan anları arasında yer aldı. Grubu ilk kez Türkiye'de izleme fırsatı bulan hayranlardan bazıları gözyaşlarını tutamazken, ATEEZ üyelerinin sahneye çıkışı ve seyirciye seslendiği anlarda alandan sevinç çığlıkları yükseldi. Işık ve görsel tasarımlarla desteklenen sahne kurgusu, grubun yüksek tempolu koreografileriyle birleşirken alkışlar ve tezahüratlar gece boyunca devam etti.

Gecenin ilk konserinde ise Kwon Eunbi sahnedeydi. "Door", "Hi", "Hello Stranger" ve "Unnatural" gibi şarkılarını seslendiren sanatçı, dans ekibi eşliğindeki performansıyla İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu.

KORE-TÜRKİYE DOSTLUĞUNA VURGU

Etkinlik kapsamında konuşan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo, Türkiye ile Kore arasındaki tarihsel ilişkilere dikkati çekti. Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Kore halkı tarafından unutulmadığını belirten Boo, K-Pop ve Kore kültürünün özellikle genç kuşaklar arasında iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel de Kore Günleri'nin iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirterek farklı kültürlerin müzik ve sanat aracılığıyla bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

ATEEZ'in İstanbul'da klip çekme isteğini açıklaması ise gecenin konserin ötesine geçen sürprizi oldu. Dünya turneleri ve uluslararası projeleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grubun bu açıklaması, İstanbul'un K-Pop dünyasıyla kurduğu bağın yeni bir projeyle devam edebileceğinin sinyalini verdi. İstanbul Festivali'nin Kore Günleri, 15 Ağustos'ta SUNMI ve MONSTA X konserleriyle devam edecek. Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ve Argy'nin sahne alacağı programla beşinci yılını tamamlayacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Festivali, İstanbul, Türkiye, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATEEZ İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Meteoroloji’den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı
Galatasaray’a Rafael Leao müjdesi Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle Oğlu Ender için bakın ne yazdı Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Okan Buruk’tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
12:12
Filenin Sultanları gala gecesinde Zehra Güneş göz kamaştırdı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 13:29:37. #7.12#
SON DAKİKA: ATEEZ İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.