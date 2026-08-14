Ateez Konseri İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
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Ateez Konseri İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Ateez Konseri İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
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İstanbul Yenikapı'da Ateez konseri öncesi vatandaşlar saatlerce sıra bekledi, araç trafiği yoğunlaştı.

İstanbul Yenikapı'da bu akşam sahne alacak Güney Koreli müzik grubu Ateez'in konseri öncesinde vatandaşlar saatler öncesinden alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik alanına çıkan yollarda da uzun araç trafiği oluştu.

5. İstanbul Festivali, İstanbul Yenikapı'da 1-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu akşam sahne alacak Güney Koreli müzik grubu 'Ateez' için vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Konserin başlamasından saatler önce alanda kilometrelerce insan kuyruğu oluşurken, festival alanına ulaşmak isteyen araçlar nedeniyle çevre yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Konser için saatler öncesinden sıraya giren Ece Çorlu, yarım saattir sıra beklediğini belirterek, "Ateez konserine geldim. Konser için pankart da hazırladık. Yarım saattir sıra bekliyoruz ama sıra bayağı uzun. Konser için heyecanlıyım. İlk defa K-pop grubu konserine gidiyorum. O yüzden hem heyecanlıyım hem de mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ateez Konseri İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika

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