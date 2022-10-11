Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı başladı

Atlantik Konseyi'nin Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı, İstanbul'da başladı.

Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı, Atlantik Konseyi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile bu yıl İstanbul'da düzenleniyor. Konferans, bölge için temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji kalkınma önceliklerini ele almak üzere siyaset, iş dünyası, hükümet ve akademisyenleri bir araya getiriyor. Salgın sonrası ilk kez düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Atlantik Konsey Türkiye Temsilcisi Defne Sadıklar Arslan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner gerçekleştirdi. Konferansın ilk panelinde jeopolitik ve enerji piyasalarındaki istikrarsızlığın temiz enerji geçişine etkileri ele alındı.

AB Komisyonu Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Matthew Baldwin, Ukrayna'nın boru hatlarını işleten TSO'nun Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Olga Bielkova, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İspanya Dışişleri Bakanı Ana Palacio'nun katıldığı panelde Rusya'nın Ukrayna saldırılarından sonra yaşanan enerji sorunu, Avrupa'nın enerji geleceği konuşuldu. Rusya'nın Ukrayna saldırılarının enerji geçiş sürecini tamamen değiştirdiği kaydedilirken, Olga Bielkova Ukrayna'da yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Savaşın bu gece bitmesi mümkün olsaydı dahi sistemin eskisi gibi olacağına inanmadığını kaydeden Bielkova, yaşananlara rağmen TSO'nun Rusya'dan gazın Avrupa'ya sevkinin sağlandığını dile getirerek, enerji kaynaklarında bir ülkeye bağlı olunmaması gerektiğini belirtti.

Aynı oturumda konuşan Matthew Baldwin ise, hem enerji sektöründe hem de diğer konularda Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Eski İspanya Dışişleri Bakanı Palacio ise, enerji sıkıntısının Rusya-Ukrayna savaşından önce var olduğunu dile getirdi.

Konferansın ikinci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Yarın sona erecek konferans boyunca temiz enerji teknolojileri ve finansman mekanizmaları, hidrojenin temiz enerji dönüşümlerindeki rolü, döngüsel ekonomi ve finansman modelleri, kömürün aşamalı olarak kullanımından kaldırılmasında finansman ihtiyacı, özel EBRD oturumunda bölgesel temiz enerji görünümü, jeopolitik ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin temiz enerji dönüşümü üzerindeki etkileri gibi konuların ele alınması bekleniyor. - İSTANBUL