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ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez - Son Dakika

ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez

10.02.2022 12:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, işten çıktıktan sonra ATM'ye giderek 50 TL çekti. Ancak Çam'ın çektiği paranın üzerinde 0 yoktu. Şam şimdi bu parayı 50 bin TL değerle satışa çıkardığını açıkladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti.

Bursalı sağlıkçı ATM'den çekti, bin katına satıyor

50 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Şimdi parayı bin katına satıyor

"BANKA DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

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Türk Lirası, İnegöl, Bursa, ATM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez - Son Dakika
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