ATO, Genç Beyinlere Yapılan Teknoloji Yatırımının Önemini Vurguladı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" adı altında yürüttüğü stratejiyle teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Teknoloji alanındaki en önemli yatırım genç beyinlere yapılandır" dedi.

"İlaç Takip Sistemi", "İlaç Karar Destek Sistemi", "Reçete Bilgi Sistemi", "Merkezi e-Reçete Sistemi", "e-Nabız" ve daha birçok ulusal ölçekli sağlık bilişimi projesini hayata geçiren Tiga Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz'ın kurucusu olduğu Tiga Vakfı, burs verdiği öğrencilerle, bilişim sektörü profesyonellerini "Teknoloji Yıldızları Buluşması" toplantısında bir araya getirdi.

ATO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ekonomik büyüme ile teknolojik gelişme arasında yakın ilişki olduğunu belirterek, yükselen ekonomiler açısından teknolojik gelişmelerin büyümeni itici gücü olduğunu söyledi. Teknolojiye sahip olan ekonomilerin diğerlerine fark attığını belirten Baran, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" adı altında yürüttüğü stratejiyle, teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi, yerli ve milli teknolojileri geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Üretimin, sanayinin, ticaretin gelişip, ilerlemesi, yüksek katma değerli ihracatın, istihdamın, vergi gelirlerinin artmasının yerli ve milli yüksek teknolojik gelişme ile mümkün olduğuna dikkat çeken Baran, "Teknoloji alanındaki en önemli yatırım, genç beyinlere yapılandır" dedi.

Tiga Vakfı'nın sağlık bilişimi alanında kazandığı bilgi, birikim ve deneyimi gençlerin eğitim ve gelişimine aktardığını kaydeden Baran, " Vakıf, bilişim ve mühendislik alanında eğitim gören gençlere, gerek burs programları, gerek rehberlik hizmetleri ve eğitim seminerleri aracılığıyla bilgi ve deneyim aktarımı sağlayarak teorik bilgilerini pratik becerilerle pekiştirmelerine katkıda bulunuyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyan Tiga Vakfı, onların küresel rekabette söz sahibi olabilmelerinin de yolunu açıyor" diye konuştu.

"Vakıflar, medeniyetimizin bize bıraktığı en büyük hazinelerdir" diyen Baran, Tiga Vakfı'nın ülkenin teknolojik gelişiminde bayrağı taşıyacak gençlere destek olarak, toplumsal refaha ve ülke kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

Tiga Vakfı Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz da programın açılışında yaptığı konuşmada, düzenledikleri programla Tiga Vakfı olarak gençlere maddi destek sağlamanın ötesine geçerek bilgi birikimlerini artırmayı hedeflediklerini anlattı. "Geleceğin sektör liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz" diyen Yılmaz, genç mühendis adaylarına bilişim sektörünün pozisyonları hakkında bilgi vererek kariyerlerine ışık tutmak istediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından "Bilişim Dünyasında Öne Çıkan Pozisyonlar" paneli ile sektörde yer alan uzmanlar deneyimlerini gençlere aktardı. Tiga Yönetim Kurulu Üyesi Mete Karaca moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Tiga Pazarlama Direktörü Onur Altınküplü, Tiga İnsan Kaynakları Direktörü Zehra Alan, Tiga Program Yöneticisi Serhat Naykı, Tiga Lider Proje Yöneticisi Tan Atagören, Tiga Kontrat ve Teklif Yöneticisi Ece Köksal, Tiga Geliştirme Yöneticisi Önder Sezer konuşmacı olarak yer aldı.

Panel sonrasında ATO Fuaye Alanı'nda gerçekleşen odak grup toplantılarında da sektör temsilcileri genç mühendis adayları bire bir görüşme gerçekleştirerek gençlerin sorularını cevapladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, ATO 63 No'lu Proje Hizmetleri Komitesi Meclis Üyesi Sabahat Altınışık da etkinlikte yer aldı. - ANKARA