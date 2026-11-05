ATSO Meclis Başkanı Bereket, yeni dönemde meclisin çözüm odaklı çalışmasını istedi - Son Dakika
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ATSO Meclis Başkanı Bereket, yeni dönemde meclisin çözüm odaklı çalışmasını istedi

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ATSO Meclis Başkanı Bereket, yeni dönemde meclisin çözüm odaklı çalışmasını istedi
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ATSO Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında yapıldı. Bereket, 2026-2030 döneminde meclisin daha aktif ve çözüm odaklı çalışmasını, Adıyaman'ın sorunları için tüm oda organlarının sorumluluk almasını istedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, 2026-2030 çalışma döneminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde meclisin daha aktif, üretken ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışması gerektiğini söyledi.

Adıyaman'ın önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve şehrin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bereket, kentin geleceği için tüm oda organlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Meclisin etkin bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çeken Bereket, "Şehrimizin çok büyük problemleri var. Bu nedenle oda meclisini gerçekten çalıştırmamız, hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor. Yönetim kurulu başkanımızdan meclis üyelerimize, genel sekreterimizden personelimize kadar herkesin üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmesi gerekiyor. Şehrimiz için ne yapabiliriz, bunun derdine düşmeliyiz. Nitelikli ortak aklın bir araya gelmesiyle çalışmalarımızın çok daha verimli ve kolektif olacağına inanıyorum. Bu meclisin çalışan, üreten ve konuşan bir Meclis olmasını istiyorum" dedi.

Toplantıda, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Meclis üyelerine bilgi veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ise oda tarihinde ilk kez bu denli güçlü bir birlikteliğin oluştuğunu belirterek, bunun beraberinde önemli sorumluluklar getirdiğini kaydetti.

Yeni çalışma döneminde Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaçlarına odaklanacaklarını ifade eden Torunoğlu, 2026-2030 döneminde yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte şehre değer katacak, kalıcı ve hafızalarda yer edecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıAdıyamanEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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