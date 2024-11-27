ATÜ Öğrencileri METU VTOL 2024'te Birinci ve İkinci Oldu - Son Dakika
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ATÜ Öğrencileri METU VTOL 2024'te Birinci ve İkinci Oldu

ATÜ Öğrencileri METU VTOL 2024\'te Birinci ve İkinci Oldu

ATÜ'nün Pars İHA ve Aşina İHA takımları, büyük başarılarla METU VTOL 2024 yarışmasında öne çıktı.

27.11.2024 09:13
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METU VTOL 2024 Yarışmasında, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencilerinden oluşan Pars İHA Takımı birinci ve Aşina İHA Takımı ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, başarı elde eden takımları makamında kabul ederek tebrik etti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) KAAN Teknoloji Kulübü bünyesinde kurulan Pars İHA ve Aşina İHA takımları, Dünyanın en büyük havacılık firmalarından biri olan Boeing sponsorluğunda düzenlenen METU VTOL 2024'te finale kalan 15 takım arasında mücadele ettiler.

İTÜ, Koç, Gaziantep ve Gebze Teknik gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yarışmada; Pars İHA birinci, Aşina İHA ise ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Yarışma hem inovatif tasarımları hem de uçuş performansıyla dikkat çeken ATÜ projelerine, ulusal ve uluslararası platformlarda bir kez daha değer kazandırdı.

Başarı elde eden öğrencileri makamında kabul eden ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, elde edilen başarıda emeği geçen öğrencileri tebrik etti. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini kaydeden Rektör Sözen, elde edilen başarılarda ATÜ'nün sunduğu çalışma ortamına dikkat çekti. Modern binaları ve laboratuvar imkanları ile ATÜ'de araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Rektör Sözen, başarıları için öğrencilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

KAAN Teknoloji Kulübü Başkanı Görkem Kemal Ermurat, elde edilen başarının KAAN Teknoloji Kulübü'nün yenilikçi yaklaşımı, özverili ekip çalışması ve teknik kabiliyetlerinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerimizi, destekçilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. KAAN Teknoloji Kulübü olarak hedefimiz, ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası platformlarda temsil ederek teknoloji ve havacılık alanında öncü projeler geliştirmeye devam etmektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ATÜ Öğrencileri METU VTOL 2024'te Birinci ve İkinci Oldu - Son Dakika

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