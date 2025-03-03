Avcı Şahin Balık Havuzunda Telef Oldu - Son Dakika
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Yerel

Avcı Şahin Balık Havuzunda Telef Oldu

Hatay'da avlanmak için balık havuzuna dalan şahin, çıkamayarak telef oldu. İşletme çalışanı buldu.

03.03.2025 18:42
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Avlanmak için balık dolu havuza dolan şahin telef oldu

-Ramazan Gülten, "İşletmemiz Pazartesi günleri kapalıydı burada kimse olmadığı sırada balıkları gözüne kestirmiş suya dalmış ama çıkamamış"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde avcı kuş olarak bilinen şahin, balık havuzuna dalış yaptıktan sonra çıkamayınca işletme çalışanı tarafından telef olmuş halde bulundu.

İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde balık yetiştiriciliği yapılan işletmedeki havuzun içerisinde şahin olduğu fark edildi. Avlanmak için havuza dalış yapan ve çıkamayınca telef olan şahin, işletme çalışanları tarafından havuz içerisinde çıkarıldı. İşletme çalışanı Ramazan Gültekin, yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Balık havuzunu temizlerken şahini fark eden 25 yaşındaki Ramazan Gülten, "Balık havuzunu temizlemeye gittiğim sırada suyun köşesinde telef olmuş şahin olarak buldum. İşletmemiz Pazartesi günleri kapalıydı burada kimse olmadığı sırada balıkları gözüne kestirmiş suya dalmış ama çıkamamış. Şahini balık havuzunda görünce bir anda şaşırdım kaldım ve şahinin telef olmasına çok üzüldüm. Balıkların bulunduğu havuz sürekli aktığı için temizlenmiş ama bizde işletme olarak ekstra suda temizlik yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avcı Şahin Balık Havuzunda Telef Oldu - Son Dakika

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