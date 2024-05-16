Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi'ne öğrenci ziyareti gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi'ne öğrenci ziyareti gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi\'ne öğrenci ziyareti gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu ile Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Avrupa Birliği Erasmus Projesinde Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan'ın orta öğretim ve lise öğrencileri Düzce Üniversitesi'ne gezdi. Ziyaret programında öğrencilere Düzce Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verildi ve Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyaret edildi.

16.05.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu ile Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Avrupa Birliği Erasmus Projesinde Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan'ın orta öğretim ve lise öğrencileri Düzce Üniversitesi'ne gezdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ile Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin'in açılış konuşmaları ile başlayan ziyaret programında, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yıldız, "Sustainability and Climate Change" başlıklı sunumu ile Düzce Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Düzce Üniversitesi yerleşkesi tanıtıldı ve ziyaret edildi. Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ziyaret edildiği gezide öğrencilere "Tarımsal Atıklardan Organik Kompost Gübre Üretimi ve Tıbbi/Yenilebilir Mantar Üretimi" hakkında uygulamalı etkinlik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz, Romanya, Polonya, Düzce, Avrupa Birliği, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi'ne öğrenci ziyareti gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:04:01. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi'ne öğrenci ziyareti gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement