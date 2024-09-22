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Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası finali, Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın finali Üsküdar'da gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde Üsküdar Belediyesi, trafik yoğunluğunun azaltılması, vatandaşların yaygın ulaşım tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla Üsküdar Meydan'ında çeşitli etkinlikler düzenledi. Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için yapılan etkinliğin son günü Üsküdar'daki etkinliklerle sona erdi. Düzenlenen final etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

Etkinlikte ayrıca İspark'ın İsbike Bisiklet Okulu mezuniyet töreni gerçekleşti. Mezunlar, sertifikalarını Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Mezuniyet programının ardından Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, akşam saatlerinde yapılan konserlerin ardından son buldu. - İSTANBUL