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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek - Son Dakika

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek

08.11.2021 14:48
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep'in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım gücüne sahip olması için Londra EBRD merkezinde resmileştirilen anlaşmanın...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep'in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım gücüne sahip olması için Londra EBRD merkezinde resmileştirilen anlaşmanın ardından İstanbul'da bir araya geldi. Başkan Şahin, Yeşil Şehirler Programı kapsamında kentte ilk etapta güneş enerjisi projesine ilişkin bir değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

TBB ve GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesinde EBRD Altyapı Yönetici Direktörü Parshad ile taahhüt ettiği anlaşma sonrasında EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'yla İstanbul'da buluştu. Görüşmede, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra Bankanın 4'üncü ortağı olan Gaziantep şehri için GBB'nin hazırladığı metro, su, atık su, e-otobüs, bölgesel enerji, düşük karbonlu ve iklim dirençli binalar, yenilenebilir enerji, sokak aydınlatması, dağıtım ağı, akıllı çözümler, iklim değişikliği dirençliliği gibi projelerin konuşuldu. Başkan Şahin, EBRD ile ilk etapta güneş enerjisi projesine yatırım yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, şehrin güneş enerjisinin elektrik şebekelerine entegre edilmesini planladıklarını dile getirdi.

"EBRD bizim için çok önemli bir kuruluş"

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD'nin kendileri için önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, "EBRD'nin kurumsal kapasitesi yetişmiş insan gücü, proje üretme kapasitesi çok yüksek ve daha da önemlisi iki kurum birbiri ile çok sağlıklı çalışıyor. Bundan sonra dünyanın küresel ısınma ile ilgili en büyük sorumluluğu havayı, suyu ve toprağı koruyarak insanı korumak. Dolayısıyla biz şehrimizin havasını, suyunu ve toprağını koruyacak hem ulaşım desteği hem de enerji desteği gibi şehrin yaşam kalitesini ilgilendiren birçok alanda birlikte proje üreteceğiz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Gaziantep, Türkiye ve dünya için beraber çalışacağız" dedi.

"Gaziantep'te çeşitli projelerimiz olacak"

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Gaziantep'in yeşil şehir ilan edilmesiyle ulaşım, atık yönetimi, su yönetimi gibi alanlarda iyileştirmeler sağlanmak üzere kentin destekleneceğini aktararak, "Gaziantep'te çeşitli projelerimiz olacak. 'Temiz Otobüs' uygulaması bunlardan bir tanesi. Ulaşımı kolaylaştırmak, araç sayısını azaltabilmek için. Aynı şekilde elektrik üretimini desteklemek amacıyla güneş enerjisi ile yapılacak projeler olacak. Bunlar sadece başlangıç projeleri" diye konuştu. - GAZİANTEP

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Güneş Enerjisi Projesi'ne destek - Son Dakika
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