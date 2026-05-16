İstanbul'da Avrupa Ligi finali öncesi trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da Avrupa Ligi finali öncesi trafiğe kapatılacak yollar

16.05.2026 22:34
İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesi teknik kurulum çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi final maçı kapsamında, Alman temsilcisi Freiburg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında 20 Mayıs günü oynanacak maç öncesi teknik kurulum çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube ekiplerince, sabah saat 07.00'dan müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi (Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Çıkışları ile Kadırgalar Caddesi Arasında Kalan Dönüş Yolu- Maçka Dönüşleri) kapalı olacağı aktarıldı. Alternatif yollar ise, "Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ile Kadırgalar Caddesi" olarak açıklandı. - İSTANBUL

