Avşa’da su protestosu: "Konser değil, su istiyoruz" - Son Dakika
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Avşa’da su protestosu: "Konser değil, su istiyoruz"

Avşa’da su protestosu: "Konser değil, su istiyoruz"
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Balıkesir'in Avşa Adası'nda yaklaşık 3 yıldır süren su sıkıntısı nedeniyle ada sakinleri sokağa çıktı. Vatandaşlar, Marmara Adalar Belediye Başkanı'na tepki göstererek, su sorununun kalıcı yatırımlarla çözülmesini istedi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda uzun süredir yaşanan su sıkıntısı vatandaşları sokağa döktü. Ada sakinleri, yaklaşık 3 yıldır özellikle yaz aylarında yaşanan su sorununa tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi.

Avşa'da 15 Haziran'dan bu yana adaya düzenli ve yeterli su verilmediğini öne süren vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti. Bulaşık ve çamaşır yıkayamadıklarını ifade eden ada sakinleri, bazı dönemlerde 5 litrelik pet şişelerde taşıdıkları suyla banyo yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Sokaklarda sloganlar atarak yürüyen vatandaşlar, Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanarak yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Protesto sırasında Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'e de tepki gösteren vatandaşlar, "Konser değil, su istiyoruz" sloganları attı.

Yaşanan su sorununun çözümü için BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün Avşa Adası'na gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Ada sakinleri, özellikle yaz aylarında kronik hale geldiğini belirttikleri su sorununun geçici çözümler yerine kalıcı yatırımlarla giderilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avşa’da su protestosu: 'Konser değil, su istiyoruz' - Son Dakika

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