Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu

21.05.2022 12:27

İstanbul Esenyurt'ta kırk gün boyunca ortadan kaybolan ve ayağı kırık bir şekilde bulunarak hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınan kedi, sağlığına kavuştu. Yaralı kedi, uygulanan tedavi sonrasında yeniden yürümeye başladı.

İstanbul Esenyurt'ta kırk gün boyunca ortadan kaybolan ve ayağı kırık bir şekilde bulunarak hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınan kedi, sağlığına kavuştu. Yaralı kedi, uygulanan tedavi sonrasında yeniden yürümeye başladı.

Esenkent Mahallesi'nde bir sitede yaşayan hayvansever Şirin Çetingüç'ün ihbarı sonucunda yara?lı ve güçsüz kalan kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

"HAYVANLARA BURADA ÇOK GÜZEL BAKILIYOR"

Esenyurt Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun kaldığını söyleyen Şirin Çetingüç, "Kedi, bahçemizde doğdu. Bahçemizde ona bakıyoruz. Yaklaşık kırk güne yakın ortadan kayboldu. Sonrasında geldiğinde ayağında kırık tespit ettik. Sebebini bilmiyoruz. Esenyurt Belediyesi'ni bildiğim ve hizmetlerinden çok memnun olduğum için sürekli hayvan gönderiyorum kısırlaştırmaya ama bu kadar büyük bir operasyon hiç olmamıştı. Kediyi gönderdim, ameliyatı yapıldı. Hiç yürüyemiyordu, şu an sağlıklı bir şekilde basabiliyor. Hayvanlara burada çok güzel bakılıyor. Burada hizmet veren herkes hayvanları çok seviyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYVANSEVERE TESLİM ETTİK"

Kedinin tedavi edildikten sonra yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Hekimi Ali Muhammet Alagöz, "Veteriner hekim arkadaşlarla birlikte kedinin muayenesini yaptık. Kırık olduğunu tespit ettik ve tedaviye başladık. Tedavisi tamamlandıktan sonra operasyona aldığımız can dostumuzu sağlıklı bir şekilde hayvansever vatandaşımıza teslim ettik" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu

YORUMLAR
500
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli Esenyurtlularla buluştu
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Veteriner, Esenyurt, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement