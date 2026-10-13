Ayancık\'ta felç kalan 67 yaşındaki adam, köy yolu için Kaymakamlıktan yardım istiyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçirdiği kazanın ardından belden aşağı felç kalan 67 yaşındaki yaşlı adam, Kastamonu'daki fizik tedavisine gidip gelirken zorlandığı yolun iyileştirilmesini istiyor.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Dibekli köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan Hasan Fehmi Dincel (67), 2 Ağustos 2025'te ormanda geçirdiği kaza sonucu belden aşağı felç kaldı. Belinde 9 platin bulunan Dincel'in Kastamonu'da fizik tedavisi devam ediyor. Daha önce bacaklarını hareket ettiremeyen Dincel'in, tedavi sürecinde bacaklarını hareket ettirmeye başladığı belirtildi.

Tedaviye gidip gelirken evine ulaşan yolun durumu nedeniyle sürekli güçlük çeken yaşlı adam, yolun iyileştirilmesini talep ediyor. Geçen yıl rahatsızlandığında ambulansın evine ulaşamadığı öğrenilen Dincel'in, arazi aracıyla ana yola indirilerek ambulansa ulaştırıldığı belirtildi.

Yaşadığı ulaşım sorununu anlatan Dincel, "Kastamonu'da fizik tedavi görüyorum. Önceden bacaklarımı hiç hareket ettiremiyordum, şimdi hareket ettirmeye başladım. Ancak tedaviye gidip gelirken yol nedeniyle sürekli zorlanıyorum. Geçen yıl rahatsızlandığımda ambulans evime gelemedi. Beni arazi aracıyla ana yola indirdiler. Yolumuza çakıl serilip silindirle sıkıştırılmasını istiyorum. Kaymakamlığımızdan ve ilgili birimlerden yardım bekliyorum" dedi.

Dincel, tedavisine ulaşımının kolaylaşması ve gerektiğinde ambulansın evine gelebilmesi için Ayancık Kaymakamlığı ve ilgili köy hizmetleri birimlerinden yolun düzenlenmesini istiyor.