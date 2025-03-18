Aybige Feride Üstündağ Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika
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Yerel

Aybige Feride Üstündağ Dünya İkincisi Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Çekya ve Almanya'daki turnuvalarda gösterdiği başarılarla dünya ikinciliğine yükseldi. U11 kategorisinde bronz madalya ve şampiyonluk elde eden Aybige, kirli başarıya imza attı.

18.03.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Çekya ve Almanya'da düzenlenen turnuvalarda elde ettiği başarıyla dünya ikinciliğine yükseldi.

10-12 Mart  2025 tarihlerinde Çekya'nın Havirov şehrinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender Turnuvası'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil eden Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Üstündağ, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası'nda da U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Bu başarısıyla puanını 102'ye yükselten Aybige, dünya ikinciliğine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

"Dünya ikincisi, pırıl pırıl bir sporcuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige, Çekya ve Berlin'de düzenlenen turnuvalarda gösterdiği üstün performansla dünya ikinciliğine yükseldi ve bizleri bir kez daha gururlandırdı. Masa tenisine adını altın harflerle yazdıran, dünya ikincisi pırıl pırıl bir sporcuya sahibiz. Bu başarıda emeği geçen başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere tüm ekibimizi ve Aybige evladımızı kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak genç yeteneklerimizin yanında olmaya, onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aybige Feride Üstündağ Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika

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