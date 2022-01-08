Üye Girişi
Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak - Son Dakika

Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak

08.01.2022 16:16
Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak

Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, bu yıl 14.'sü yapılacak olan Ayder Kar Şenlikleri'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, bu yıl 14.'sü yapılacak olan Ayder Kar Şenlikleri'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylasında yapılacak olan şenlikle ilgili tüm hazırlıkların devam ettiğini ve yerli ve yabancı misafirleri beklediklerini belirten Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, şenliğe katılacak olanlara da fiyat uyarısında bulundu. Özgen "Alışveriş merkezi ya da restoranda fiyat listesi yoksa orayı terk etsinler. Sonra bir süprizle karşılaşıp sitem etmesinler" dedi.

Bu yılki şenliğin adını değiştirdiklerini söyleyen Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen " 'Kardan Adam' adı altında bundan önce şenliğini yapan kuruluş bize ismi kullandırtmadığı için ve tescilli bir marka olduğu için biz bu yıl ki şenliklerde 'Kardan Adam' ismini kullanmıyoruz. Bizim şenliğimizin adı 14. Ayder Kar Şenliği olacak. Programımızı hazırladık" ifadelerini kullandı.

İnsanları eğlendirmek için hazır olduklarını dile getiren Özgen "Kızak, kayak, şambrellerle kayma, yöresel oyunlarımız gibi etkinliklerimiz olacak. Kar yağışını da bekliyoruz. Dolayısıyla kardan adam yapma yarışması gibi çeşitli yarışmaların yanı sıra konserler ve DJ performansları da olacak. Doğaseverleri muhteşem bir Ayder Yaylası karşılayacak" diye konuştu.

Ayder'de yaşanabilecek olası trafik sıkıntısına çözüm getirmek için vatandaşları minibüslerle şenlik alanına taşıyacaklarını söyleyen Özgen "Bilindiği gibi Ayder Yaylamızda otopark sorunumuz var. Halen otopark inşaatı devam ediyor. 1800 araçlık otopark yapılıyor. Bir dahaki şenliklerimize daha rahat gelinecek. Trafik ile ilgili sorunla karşılaşmamak için belli bir noktadan sonra gelen misafirlerimizi 60 minibüs ile şenlik alanına taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Bu yıl ki şenliklerin hazırlanmasında hiçbir kamu kurum ya da kuruluştan maddi destek almadıklarını kaydeden Hasan Özgen "Bu yıla kadar bakanlık, valilik ve belediyenin katkılarıyla ortak bir etkinlik düzenleniyordu. Ancak bu yıl şenliği Ayder Güzelleştirme Derneği olarak tek başımıza yapıyoruz. Maddi olarak hiçbir destekleri olmayacak olan valilik ve belediyenin güvenlik ile alt yapı çalışmalarında desteği olacak" açıklamasında bulundu.

Şenliğe katılarak konaklamak isteyenlerin rezervasyonlarını bir an önce yaptırmalarını, araçlarıyla gelecek olanların da kar lastiği ve zincir bulundurmalarını, pandemi sürecinden dolayı maske kullanımına dikkat etmelerini isteyen Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen şunları söyledi:

"Alışveriş için gittikleri yerlerde veya restoranlarda vatandaşlarımız fiyat listesini sorsunlar. Sonra bir sürprizle karşılaşıp sitem etmesinler. İnsanlar ne yiyeceğini, yemeden önce ne kadar ödeyeceğini görmesi lazım. Eğer bir restoran ya da işyerinde fiyat listesi yoksa bence orayı terk etsinler. Sonuçta serbest piyasa var. Biri 10 liraya satar muhlamayı biri 15 liraya. Belediyemiz ve il turizm müdürlüğümüz ile konuştuk. Fiyat listesinin asılması noktasında denetimlerimiz olacak." - RİZE

YORUMLAR
500

alışveriş, Rize, Ocak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak - Son Dakika


Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun         
16:19
Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada         
16:06
Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var         
15:59
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
15:38 Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor
15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:26:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement