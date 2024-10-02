Aydın\'a Turist Sayısında Rekor Artış

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Aydın'da 2024 yılının ilk 8 ayında turist sayısı 4 milyonu aşıp geçen yıla göre yüzde 25 artış sağladı. Aydın'ı en çok tercih eden ziyaretçiler ise Polonya'dan gelirken geçen yıla göre turist sayısında rekor artış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye 2024 yılının ilk 8 ayında ne kadar turist geldiğini açıkladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Aydın'ı Ağustos ayı sonu itibariyle toplam 4 milyon 396 bin 433 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Aydın'daki toplam turizm tesis sayısı 494 olup, bu tesisler 62 bin 745 yatak kapasitesine sahip olduğu öğrenilirken, Haziran sonu itibariyle Aydın'ı ziyaret eden turist sayısı 835 bin 50 olarak kaydedildi.

Ağustos sonu itibariyle ise, emniyet verilerine göre turistlerin toplam geceleme sayısı 3 milyon 77 bin 255'e ulaştı. Deniz yoluyla gelen turistlerin sayısı 484 bin 128 olarak kayıtlara geçerken, toplam turist sayısı 4 milyon 396 bin 433 oldu.

Geçen yıla göre yüzde 25 turist sayısı arttı

Aydın'da 2023 yılında konaklama ve günübirlik olmak üzere toplam 4 milyon 200 bin turist ziyaret etmişti. Önceki yılın ilk 8 ayı ile bu yıl karşılaştırıldığında Aydın'a gelen turist sayısında yüzde 25 artış olduğu öğrenildi.

Kruvaziyer ve feribotlar ile gelen turistler için ise 256 kruvaziyer gemisi ve 440 feribot seferi düzenlendi.

Polonya birinci sırada

Geçtiğimiz yıllarda Didim'i en çok tercih eden yabancı turist İngilizler olurken bu yıl birinciliği Polonya'ya kaptırdılar. Kuşadası ilçesini ise en çok tercih eden Balkan ülkeleri oldu. Aydın'a gelen yabancı turist sıralamasında Polonya birinci olurken İngilizler ikinci, Almanya ve Fransa şeklinde devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Aydın'da ayrıca 64 plaj işletme belgeli tesis, 36 mavi bayraklı plaj ve 2 mavi bayraklı marina bulunuyor. Bölgedeki antik kentlerin ve müzelerin de büyük ilgi gördüğü bildirildi. Özellikle Afrodisias ve Milet gibi önemli antik kentler, müze ve ören yerleri ile birlikte 253 bin 412 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. - AYDIN