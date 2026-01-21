Nazilli'de ADÜ'lü öğrencilerin projeleri görücüye çıktı - Son Dakika
Nazilli'de ADÜ'lü öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

Nazilli\'de ADÜ\'lü öğrencilerin projeleri görücüye çıktı
21.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:11
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Nazilli Ticaret Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen 'Proje Pazarı' etkinliğinde öğrencilerin hazırladığı 41 proje sergilendi ve en başarılı projelere ödüller verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Proje ve AR-GE Koordinatörlüğü, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ve Nazilli Ticaret Odası işbirliği ile organize edilen 'Proje Pazarı' etkinliği gerçekleştirildi.

Nazilli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Odanın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesiminden sonra öğrenciler tarafından hazırlanan 41 proje görücüye çıktı. Protokol üyeleri stantları tek tek gezip öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Etkinliğin açılışında konuşan ADÜ Nazilli İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Metin Dam, "Yükseköğretim Kurulu'nun vizyonu ve bilimin rehberliği doğrultusunda bölümümüz; 7+1 eğitim sistemine geçiş, akreditasyon başvurusu ve öğretim programlarımızın uygulamalı derslerle güçlendirilmesi süreçlerini başarıyla sürdürmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil; aynı zamanda zorunlu staj ve uygulama temelli derslerle yetkinlik kazanmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda, inovasyon dersi kapsamında öğrencilerimiz 2209 öğrenci projelerine yönlendirilmiş; proje yazma eğitimi almış, bilimsel poster hazırlamış ve kendi prototiplerini geliştirmişlerdir. Ayrıca, burada sergilenen 41 proje ile 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuruda bulunulmuştur. Bugün burada, öğrencilerimizin emeklerinin somut çıktıları olan bu projeleri sergilediğimiz Proje Pazarı'nda, en başarılı üç projeye altın ödülü, sonraki on projeye ise mansiyon ödülü takdim edeceğiz. Bu ortam, öğrencilerimizin akademik üretkenliğini ve araştırma kültürünü teşvik eden önemli bir platform niteliği taşımaktadır. Proje Pazarı'nın ana sponsorluğunu üstlenen ve aynı zamanda en değerli paydaşlarımızdan biri olan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Sayın Nuri Arslan'a ve ekibine katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Peker ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptıkları konuşmalarda proje sahibi öğrencileri kutlayarak başarı dileklerinde bulundu. Nazilli Ticaret Odası'nın sponsorluğunda düzenlenen törenin sonunda birinci olan proje sahiplerine tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca 10 proje mansiyon ödülüne layık görüldü.

Programa; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Erdoğan Uludağ, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Peker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, akademisyenler ve proje sahibi öğrenciler katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Yerel Haberler, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Nazilli'de ADÜ'lü öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Nazilli'de ADÜ'lü öğrencilerin projeleri görücüye çıktı - Son Dakika
