Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ADÜ'ye ulaşım altyapısı desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ADÜ'ye ulaşım altyapısı desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden ADÜ\'ye ulaşım altyapısı desteği
19.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Kampüsü'nde yoğun araç trafiğine maruz kalan yolda sıcak asfalt yama çalışmaları yaparak ulaşım altyapısını iyileştirdi. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, yapılan çalışmaların kampüs içindeki ulaşım güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kampüsü sınırları içerisinde yer alan ve yoğun araç trafiğine maruz kalan yol güzergahında sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

KYK yurtları ile Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanının da bulunduğu, özellikle yolcu otobüsleri ve ağır vasıta kamyonlar tarafından aktif olarak kullanılan söz konusu yolda, deformasyona uğrayan bölümlerde sıcak asfalt yama işlemi yapılarak ulaşım altyapısı iyileştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol yüzeyindeki olumsuzluklar giderilerek sürüş konforu ve trafik güvenliği artırıldı. Yapılan sıcak asfalt yama çalışmalarıyla birlikte, üniversite yerleşkesi içerisindeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Ayrıca öğrencilerileri, akademik ve idari personel ile kampüsü kullanan ziyaretçiler için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu. ADÜ ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen bu çalışma, Sağlık Kampüsü'nün fiziki altyapısının güçlendirilmesine ve kampüs içi ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yapılan sıcak asfalt yama çalışmalarının, kampüsü yoğun olarak kullanan öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçilerin ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Kent, özellikle ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen bu tür bakım ve onarım çalışmalarının, yol güvenliğinin sağlanması ve mevcut yol ömrünün uzatılması açısından değerli olduğunu ifade etti. Üniversite olarak yerleşke genelinde sürdürülebilir, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kent, bu hedef doğrultusunda yerel yönetimlerle gerçekleştirilen iş birliklerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Prof. Dr. Kent, Sağlık Kampüsü'nde gerçekleştirilen bu çalışmanın üniversite-şehir iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, kampüsün gelişimine sağladıkları katkılar ve verdikleri desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

