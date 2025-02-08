Aydın-Almanya Gençlik Projesi Başlıyor

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Aydın Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen 'Aydın-Stade (Türkiye-Almanya) Uzman Değişimi Projesi' kapsamında önemli bir iş birliği başlıyor.

Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmalarının güçlendirilmesin hedeflendiği proje kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı iki Gençlik Merkezi müdürü, üç Gençlik Merkezi çalışanı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir Gençlik Uzmanı ile, 25-28 Nisan 2025 tarihleri arasında Almanya'ya giderek, Almanya'daki gençlik çalışmalarını inceleyecekler. Ayrıca, 23-26 Mayıs 2025 tarihlerinde Almanya'dan gelen gençlik çalışanları Aydın'a gelerek, Aydın'daki gençlik çalışmalarını yerinde gözlemleyecekler.

Aydın'da gerçekleşecek olan programda, gençlik politikaları üzerine çeşitli atölye çalışmaları ile kültürel etkinlikler düzenlenecek Bunun yanı sıra, Almanya'dan gelecek olan gençlik çalışanları, Aydın Gençlik Merkezi'nde gönüllülük faaliyetlerine katılacaklar. Bu deneyim, iki ülke arasında kültürel alışverişi teşvik edecek ve gençlik politikaları konusunda ortak bir perspektifin oluşmasına katkı sağlayacak. Hem yerel gençlik çalışanları hem de yabancı misafirler, bu süreçte birbirlerinden öğrenecek, fikir alışverişinde bulunacak ve yeni projelere imza atma fırsatı bulacak. - AYDIN