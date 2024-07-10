Aydın Belediyeleri Ekonomik Krizin Etkilerini Azaltmak İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Belediyeleri Ekonomik Krizin Etkilerini Azaltmak İçin İş Birliği Yapacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın'ın CHP'li 13 ilçe belediyesi, vatandaşların ekonomik krizin etkilerini azaltmak için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

10.07.2024 16:25  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın'ın CHP'li 13 ilçe belediyesi, vatandaşın ekonomik krizin etkilerini daha az hissetmesi için iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, "Aydın halkının refahını artırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Aydın'ın CHP'li 13 ilçe belediye başkanı, vatandaşların yaşadığı ekonomik buhranı daha az hissetmesi için alınacak tedbirleri değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda yayımlanan bildiri şöyle:

"Derin yoksulluğun, ekonomik krizin, hayat pahalılığının tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilimizi de etkisi altına aldığı bu dönemde, bizler Aydın'a hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın AKP politikaları nedeniyle yüzleştiği bu buhranı daha az hissetmeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerde sosyal politikaların, sosyal belediyeciliğin ve sürdürülebilir kent yönetiminin en iyi uygulama örneklerini hayata geçiren Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, bundan sonra da hayatın farklı alanlarında uygulayacağı projelerle, Aydın halkının refahını artırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edecektir. Aydın'a hizmete duyduğumuz yüksek motivasyonla, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili 13 ilçe belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz ortak projeler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Aydın halkına hizmet etmeye, şehrimizi daha modern kılmaya yönelik olacaktır."

Bildiride imzası bulunan belediye başkanları ise şöyle sıralandı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Belediyeleri Ekonomik Krizin Etkilerini Azaltmak İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Belediyeleri Ekonomik Krizin Etkilerini Azaltmak İçin İş Birliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement