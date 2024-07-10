Aydın Belediyeleri Ekonomik Krizin Etkilerini Azaltmak İçin İş Birliği Yapacak

Yerel

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın'ın CHP'li 13 ilçe belediyesi, vatandaşın ekonomik krizin etkilerini daha az hissetmesi için iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, "Aydın halkının refahını artırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Aydın'ın CHP'li 13 ilçe belediye başkanı, vatandaşların yaşadığı ekonomik buhranı daha az hissetmesi için alınacak tedbirleri değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda yayımlanan bildiri şöyle:

"Derin yoksulluğun, ekonomik krizin, hayat pahalılığının tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilimizi de etkisi altına aldığı bu dönemde, bizler Aydın'a hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın AKP politikaları nedeniyle yüzleştiği bu buhranı daha az hissetmeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerde sosyal politikaların, sosyal belediyeciliğin ve sürdürülebilir kent yönetiminin en iyi uygulama örneklerini hayata geçiren Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, bundan sonra da hayatın farklı alanlarında uygulayacağı projelerle, Aydın halkının refahını artırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edecektir. Aydın'a hizmete duyduğumuz yüksek motivasyonla, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili 13 ilçe belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz ortak projeler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Aydın halkına hizmet etmeye, şehrimizi daha modern kılmaya yönelik olacaktır."

Bildiride imzası bulunan belediye başkanları ise şöyle sıralandı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan.