Aydın Berberler Odası'nda olağan genel kurul hazırlıkları başladı - Son Dakika

Pandemi döneminde zorlu günler geçiren Aydın'daki berber ve kuaförler odasında olağan genel kurul hazırlıkları başladı. Odanın uzun süredir başkanlığını yürüten ve Hulusi Akşit'ten sonra Birlik Başkanı olarak da görev yapan Selahittin Çetindoğan'a karşı Bülent Kovacı adaylığını açıkladı.

Aydın'da yaklaşık çeyrek asırdan bu yana mesleğini başarı ile yürüten Bülent Kovacı, yaptığı basın açıklaması ile Ocak ayında yapılacak olan olağan genel kurulda aday olduğunu belirterek meslektaşlarının sorun ve sıkıntılarını çözeceğini belirtti.

Aydın'da 1988 yılında başladığı mesleğini, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'na üye olarak icra ettiğini söyleyen Kovacı, "Bu mesleği yaparken esnaflığın gerektirdiği samimiyeti, güveni, aile sıcaklığını 'arkadaşlarım, kardeşlerim' dediğim müşterilerime yaşatmak için çok özen göstermeye çalıştım. Dinledim, düşündüm. Hayal ettim. Belki de bir berber olarak fazla kurumsal davrandım ama Ahilik der ki, 'Halka hizmet, Hak'ka hizmettir. Her geçen gün zorlaşan hayat şartlarında meslektaşlarım pandemi döneminde daha da zor bir süreç yaşadı. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza daha iyi hizmet etmek amacıyla bu yola çıktık" diyerek mesleğin içinde olan biri olarak sektörde yaşanan sorun ve sıkıntıları çözmeye talip olduğunu söyledi. - AYDIN