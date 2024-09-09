Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail\'in işgaline karşı Filistin\'e destek vermek için gittiği Batı Şeria\'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi\'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin Didim'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu, ailenin Ayşenur'un naaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci konusunda bilgi aldı ve başsağlığı dileklerini iletti.

09.09.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'de defnedilmesi konusunda ailenin çabaları sürerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen taziye ziyaretinde aile ile yakından ilgilenen Başkan Çerçioğlu, Ayşenur'un naaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci konusunda aileden bilgi aldı. Eygi'nin ailesinin taleplerini de dinleyen Başkan Çerçioğlu, baş sağlığı dileklerini iletti.

Başkan Çerçioğlu, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Batı Şeria'daki protesto sırasında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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