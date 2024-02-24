Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS kurslarına katılan gençlerle buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlere seslenen Çerçioğlu, kamuda işe alımlarda KPSS sınav sonucunun yanı sıra uygulanan mülakat sisteminin mağduriyetlere sebep olduğunun altını çizdi. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade edip, "Her zaman gençlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Bu sebeple birçok kreş açtık, açmaya da devam edeceğiz. Kreşleri çok önemsiyoruz; 3-4 yaşından itibaren eğitime başlamak gerekiyor. Bizler kreşlerimizde dezavantajlı ailelerin çocuklarına öncelik veriyoruz. Anneler çocuğuyla tek yaşıyorsa kreşlerimizde bu annelerin çocuklarına öncelik veriyoruz. Çünkü, maalesef ki dışarıda kreşler çok pahalı. Kreşin masrafını karşılamak isteyen ve asgari ücretle çalışan bir annenin bu yükün altından kalkabilmesi imkansız duruma geldi" şeklinde konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliği için otizm destek merkezleri de açtıklarını hatırlatan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Nazilli, Karacasu, Germencik, Kuşadası'nda bir; Efeler'de iki tane otizm merkezi açtık. Çünkü otizmli çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Özel çocuklarımıza merkezlerimizde ücretsiz olarak 45 saat eğitim veriyoruz. Çünkü otizmde eğitim çok önemli bir yere sahip. Bizler dezavantajlı çocuklarımıza da dokunuyoruz" dedi.

Bütün hizmetlerinin içerisinde en fazla sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Çerçioğlu, "Bizler altyapı ve üstyapı gibi yapmamız gereken hizmetlerimizi fazlasıyla yapıyoruz. Fakat daha çok sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bugünün Türkiye'sinde sosyal belediyeciliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS kurslarına gelen gençler çekindikleri şeylerin başında sınavdan çok mülakat sistemi geldiğini belirtti. Gençleri anladıklarını, kamuda işe alımlarda KPSS puanının yanı sıra getirilen mülakat sisteminin adalet duygusunu yaraladığının altını çizen Çerçioğlu, "Uzun süre dirsek çürütüp sınavda en yüksek puanı alıp başarılı oluyorsunuz, fakat bir 'dayınız' olmadığı için mülakatı geçemiyorsunuz. Bu adil değil. En fazla yaralanan da sizler kadar sizlere emek veren anneleriniz-babalarınız oluyor" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve CHP Aydın İl Başkanı Mustafa Dinç de eşlik etti. - AYDIN