Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarla iftarda buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinin Kemer Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda buluştu.

Her gün Aydın'ın birçok noktasında vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün de Bozdoğan'da Haydere Mahallesi'nde, Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda ve Adnan Menderes Mahallesi'nde, İncirliova merkezde, Karacasu'da Cuma Mahallesi'nde, Koçarlı merkezde, Nazilli 23 Nisan Parkı'nda, Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde iftar sofraları kurdu. İftarlarda 20 binden fazla vatandaş bir araya geldi.

Ramazan boyunca iftar sofralarında buluşmaya devam edeceklerini belirten Çerçioğlu, vatandaşları iftarlarda bir araya gelmeye çağırdı. Vatandaşlar, kurulan iftar sofraları için Çerçioğlu'na memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti. - AYDIN