Aydın Büyükşehir Belediyesi '30 Ağustos Zafer Bayramı' temalı yarışma düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi '30 Ağustos Zafer Bayramı' temalı yarışma düzenliyor

01.08.2022 16:22
Aydın Büyükşehir Belediyesi '30 Ağustos Zafer Bayramı' temalı yarışma düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. Yılında büyük zaferimizi kutlamak için; Aydın'daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik '30 Ağustos Zafer Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması' düzenliyor.

Çocukların ve gençlerin, 30 Ağustos Zaferiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgür dünyalarında oluşturacakları eşsiz eserlerle ortaya çıkartacaklarına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlı çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri kategorilerine göre verilecek. Bu çerçevede; anaokulu ve ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri resim-şiir ve lise öğrencileri ise resim-şiir-kompozisyon dallarında verecekleri eserlerle yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Anaokulu öğrencilerine aldıkları dereceye göre; akıllı saat ile zeka beceri oyunları ödül olarak verilecek ve tüm katılımcılara malzemeli resim çantası hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kategorisinde de yarışmacının aldığı dereceye göre; tablet bilgisayar, bisiklet ve akıllı saat ödülleri verilecek. Lise öğrencilerinde de yarışmacının aldığı dereceye göre elektrikli scooter, tablet bilgisayar ve akıllı saat ödülleri verilecek.

Son başvuru 25 Ağustos 2022

Katılımcılar, eserlerini 25 Ağustos 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 80 Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Efeler/AYDIN adresine kargoyla ya da elden teslim edecekler. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 444 40 09 ve www.aydin.bel.tr adresinden alabilecek. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda iftar sofraları kuruyor Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda iftar sofraları kuruyor Didim'de zabıta müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2) Didim'de zabıta müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2)
Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi '30 Ağustos Zafer Bayramı' temalı yarışma düzenliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:36 Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi '30 Ağustos Zafer Bayramı' temalı yarışma düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement