Aydın Büyükşehir Belediyesi İftar Sofraları Binlerce Aydınlıyı Buluşturuyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı bir araya getirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında Aydınlılarla buluştu, tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programları kapsamında 6 ilçe ve 9 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi, Karpuzlu ilçesi Ulukonak Mahallesi, Nazilli ilçesi Aşağıyakacık Mahallesi ile 23 Nisan Parkı, İncirliova ilçesi Arzular Mahallesi, Germencik ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve Efeler ilçesi Zafer Mahallesi, Osman Yozgatlı Mahallesi ile Atatürk Kent Meydanı'nda iftar sofraları kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarının Ramazan ayı boyunca vatandaşları buluşturmayı sürdüreceğini söyleyen Çerçioğlu; "Bereketin, barışın simgesi Ramazan ayı boyunca iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya, paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, kurulan iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN