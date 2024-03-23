Aydın Büyükşehir Belediyesi İftar Sofraları Binlerce Aydınlıyı Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi İftar Sofraları Binlerce Aydınlıyı Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İftar Sofraları Binlerce Aydınlıyı Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı bir araya getirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında Aydınlılarla buluştu, tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programları kapsamında 6 ilçe ve 9 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.

23.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı bir araya getirmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında Aydınlılarla buluştu, tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programları kapsamında 6 ilçe ve 9 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi, Karpuzlu ilçesi Ulukonak Mahallesi, Nazilli ilçesi Aşağıyakacık Mahallesi ile 23 Nisan Parkı, İncirliova ilçesi Arzular Mahallesi, Germencik ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve Efeler ilçesi Zafer Mahallesi, Osman Yozgatlı Mahallesi ile Atatürk Kent Meydanı'nda iftar sofraları kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarının Ramazan ayı boyunca vatandaşları buluşturmayı sürdüreceğini söyleyen Çerçioğlu; "Bereketin, barışın simgesi Ramazan ayı boyunca iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya, paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, kurulan iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi İftar Sofraları Binlerce Aydınlıyı Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
04:12 Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu Kaza anı kamerada Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu! Kaza anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi İftar Sofraları Binlerce Aydınlıyı Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement