Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Oyunları Festivali\'ne ev sahipliği yapacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan 'Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalde beş farklı oyun sahnelenecek ve biletler ücretsiz olarak temin edilebilecek.

23.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan 'Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 24-29 Şubat 2024 tarihlerinde beş farklı oyunla 'perde' diyecek. Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Festival, 24 Şubat Cumartesi günü (yarın) William Shakespeare'in Macbeth'inden uyarlanan 'Şatonun Altında' oyunuyla saat 20.30'da başlayacak. 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.30'da 'Bir Tatlı Kaşığı Çamur', 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da 'Ben Rosa Luxemburg', 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' ve 29 Şubat Perşembe günü de saat 20.30'da 'Disko Topu' seyircilerle buluşturulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kadınları ve tiyatroseverleri festivale davet etti. Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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