Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kıraç konseri düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıları sevilen sanatçı Kıraç'la bir araya getirdi. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeye devam edeceklerinin altını çizip, bu yolda her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kıraç en sevilen şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Barış Manço ve Cem Karaca gibi usta isimlerin eserlerini de yorumlayan sanatçı, meydanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Her zaman gençlerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Bu süreçte Aydın'a ve sizlere hizmet ederken Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmadım, ayrılmayacağım da. Hiçbir zaman başınızı öne eğdirmedim, bundan sonra da eğdirmeyeceğim" dedi.
Çerçioğlu, Aydınlıları İzmir Marşı eşliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte selamladı. İzmir Marşı'na ellerinde bayraklarla eşlik eden kalabalık, konser için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
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