Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'de Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'de Sıcak Çorba İkramı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Havanın soğumasıyla birlikte bu yıl da devam eden uygulama, pazarcı esnafı ve vatandaşlardan büyük takdir topladı.

19.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:41
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Büyükşehirden Nazilli'de sıcak çorba ikramı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. İl genelinde devam eden uygulama pazarcı esnafı ve vatandaşların takdirini topluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışla halka hizmeti her alanda sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara sıcak çorba ikramına devam ediyor. AYBA ekipleri, Nazilli Perşembe Pazarı'nda sabahın erken saatlerinde kalkıp pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Pazar kurulan 4 ayrı noktada gerçekleştirilen 8 bin kişilik çorba ikramı esnaf ve vatandaşların içini ısıttı.

Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çorba ikramı ile alışveriş etkinliklerine daha zinde başladıklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar, her yıl soğuk kış mevsiminde sıcak çorba ve yazın kavurucu sıcaklarında ise buz gibi limonata ikramı ile yapılan bu hizmet nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Nazilli\'de Sıcak Çorba İkramı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'de Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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