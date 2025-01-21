Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Sıcak Çorba İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların ve pazarcı esnafının sıcak bir çorba ile güne başlamasını sağlamak amacıyla 8 ilçe ve 14 noktada çorba ikramına devam ediyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu uygulamayla vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

21.01.2025 11:31  Güncelleme: 11:33
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte başlattığı sıcak çorba ikramına bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Çorba ikramı bugün de 8 ilçe ve 14 farklı noktada gerçekleştirildi. Bozdoğan, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Nazilli ve Söke'de gerçekleştirilen ikram binlerce pazarcı esnafı ve vatandaşa ulaştırıldı.

İkram, vatandaşların ve pazarcı esnafının güne sıcak bir çorbayla başlaması için özellikle pazar yerlerinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılıyor. Sıcak çorba ikramından güne çok erken başlayıp kahvaltı yapma imkanı bulamayan pazarcı esnafı başta olmak üzere binlerce vatandaş faydalanıyor. Sabah erken saatlerde ikram edilen sıcak çorbadan alan vatandaşlar, bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz"

İkramların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çorba ikramlarımızı sabah erken saatlerde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan pazarcı esnafları, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, "Bu uygulamadan hem pazarcı esnafı hem de buradan geçen vatandaş faydalanıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Vatandaş dağıtılan çorbayı alarak sabah kahvaltısını yapmış oluyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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