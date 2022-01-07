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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği

07.01.2022 13:56
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği

Aydınlı küçük ölçekli aile işletmelerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yem desteğinin mutluluğu yaşandı.

Aydınlı küçük ölçekli aile işletmelerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yem desteğinin mutluluğu yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan küçük ölçekli aile işletmelerinin yeni yıla mutlu girmesi için yem hibesine başladı. Pilot projeyle Germencik ve İncirliova ilçelerindeki 5 baş ve altında büyükbaş besleyen tüm küçük aile işletmesine destekleme yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan ve Aydınlı üreticileri ekonomik ve kaliteli yemle buluşturan Ege Yem aracılığıyla 2 binden fazla üreticinin büyükbaş hayvanı için ihtiyacına göre besi veya süt yemi verilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu her zaman zor durumdaki üreticinin yanında olduklarını söylerken üreticiler de yapılan destekleme için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli aile işletmelerinin özellikle son günlerde artışının önüne geçilemeyen yem fiyatlarından dolayı üretimi bırakmaması için adımlar atmaya devam ediyor. Dağıtımlar, dövizle birlikte artan ve küçük aile işletmelerini zor durumda bırakan yem fiyatlarındaki artışa karşı Germencik'in Çamköy Mahallesi'nde başlatıldı. Geçen yıl da yapılan hibe desteği bu kez pilot projenin devamında Germencik ve İncirliova ilçelerindeki tüm küçük işletmeleri kapsayacak.

"Çiftçi çok zor durumda"

İki ilçedeki büyükbaş varlığının yaklaşık yarısı için yapılacak olan desteklemeyle ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, "Artık nefes almanın pahalılaştığı bir dönemde vatandaşlarımız hayvancılıkla, tarımla geçiniyorlar. Maliyetler ciddi olarak çok yüksek. Onların talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize süt ve besi yemi desteği veriyoruz. Tabii ki bu vatandaşlarımıza bu destekler ilaç gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklemelere devam edeceğinin altını çizen Başkanvekili Altıntaş, "Çiftçi çok zor durumda. Bunun sonunun ne olacağını da herkes merak ediyor. Büyükşehir Belediyesi her zaman vatandaşlarımızın yanında olacak" dedi.

"Hiçbir yerden destek alamıyorduk"

Desteklemeden yararlanan ve 3 büyükbaşı olduğunu söyleyen Ümmühan Cenap "Bakması sıkıntı; yem yok, saman yok. Her şey pahalı, kendimize mi bakacağız hayvanlarımıza mı bakacağız. Hiçbir yerden destek almıyorduk. Çalışırsak hayvanlarımıza bakabiliyoruz, çalışmazsak bakamıyoruz. Desteği nereden bulacağız? Yem fiyatları biraz ucuzlasın, ucuzlasa daha iyi olur. Yem fiyatları daha önce yine iyiydi ama bir aydır çok pahalılaştı" şeklinde konuştu.

"Alım gücüm yok"

Daha önce 8 tane büyükbaşı olduğunu ve pahalılıktan dolayı bu sayıyı 3'e indirdiğini söyleyen Mehmet Kacar "Ben daha fazlasını yapmak istiyordum ama yapamadım ve elimdeki hayvan sayısını azalttım. Saman, yem, arpa pahalılaştı. Biz hayvan sayımızı artık eritiyoruz; bu fiyatlar böyle gittiği sürece daha da düşüreceğim. Nasıl dayanacağız. Süt 4 lira 70 kuruş ama daha onu da almadık. Bu sürecin içerisinden nasıl çıkacağız? Sizin verdiğiniz yem de bittikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum, alım gücüm yok. Biz destek aldığımız müddetçe biz bu işi yaparız. Ama destek yok, siz ne yapıyorsunuz diye soran yok, küçülmeye mecbur kalıyoruz. Allah bin kere razı olsun, Özlem Hanım'ı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ineğim vardı, sattım"

Çamköy Mahallesi Muhtarı İlhan Kaştan "Çiftçiye, bizlere bu desteği yaptığı için Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yemler çok pahalı, halk yem almakta zorlanıyor. İneklerini satan arkadaşlarımız oldu. Bu desteği yaptığı için memnunuz. Üretici çok zor durumda. Şahsen benim bir ineğim vardı, sattım. Yani çok büyük destek, sağ olsun başkanımız" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği

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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Pilot, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye yem desteği - Son Dakika


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