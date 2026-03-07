Aydınlılar, Büyükşehirin iftar sofralarında buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, dualarla oruçlarını açtı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında her yaştan her gün binlerce vatandaş bir araya geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı ve Dalama Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Karacasu ilçesinde Yaylalı Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Acarlar Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi'nde, Köşk ilçesinde Gökkiriş Mahallesi'nde ve Didim ilçesinde Denizköy Mahallesi'nde kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bugün de binlerce vatandaş oruçlarını hep birlikte açtı. Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN