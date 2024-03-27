Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofraları Kurmaya Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın çeşitli noktalarında kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı ağırlamaya, Ramazanın bereketini paylaştırmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu, hayırlı Ramazanlar diledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti.

İftar sonrası Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlarla fotoğraf çekilerek hayırlı Ramazanlar diledi. Kuryeler ile görüşerek taleplerini dinleyen Çerçioğlu, ardından bir kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ramazan ayı boyunca Aydın genelinde her gün binlerce vatandaşla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu akşam da Bozdoğan Çarşı Mahallesi, Efeler Tepecik Mahallesi ve Atatürk Kent Meydanı, İncirliova Osmanbükü Mahallesi, Germencik Ortaklar Mahallesi, Karacasu Ataköy Mahallesi, Nazilli 23 Nisan Parkı, Dallıca Mahallesi ve Esenköy Mahallesi ile Söke Yenidoğan Mahallesi'nde 19 bin vatandaşı bir araya getirdi.

Çerçioğlu, Ramazan ayının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN